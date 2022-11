Google paiera 391 millions de dollars pour avoir induit en erreur les utilisateurs d’Android

Google a accepté de payer 391,5 millions de dollars américains et d’être plus transparent avec les consommateurs sur ses pratiques de confidentialité et de capture de données dans le cadre d’un règlement avec 40 États américains.

L’accord, annoncé lundi, intervient après que les procureurs généraux de plusieurs États eurent découvert que Google avait enfreint les lois de protection des consommateurs de l’État en trompant les consommateurs sur les pratiques de localisation dans Android et d’autres services Google depuis au moins 2014.

Google a amené les utilisateurs à être confus quant à la portée du paramètre d’historique de localisation d’Android, ont déclaré les États. Bien que l’historique des positions soit désactivé par défaut, les utilisateurs n’ont pas réalisé qu’un paramètre distinct d’activité sur le Web et les applications existait, est activé par défaut et a collecté des informations de localisation qui ont été envoyées à Google.

Dans le cadre du règlement Google a convenu :

d’afficher des informations supplémentaires aux utilisateurs chaque fois qu’ils activent ou désactivent un paramètre de compte lié à la localisation ;

de rendre les informations clés sur le suivi de localisation inévitables pour les utilisateurs (c’est-à-dire non masquées) ;

de fournir aux utilisateurs des informations détaillées sur les types de données de localisation que Google collecte et sur la manière dont elles sont utilisées sur une page Web améliorée « Technologies de localisation ».

L’entente limite également l’utilisation et le stockage par Google de certains types d’informations de localisation et exige que les contrôles de compte Google soient plus conviviaux.

Plus tôt cette année, Google a modifié les contrôles d’activité sur le Web et les applications pour les utilisateurs payants de Google Workspace. Cette fonctionnalité est désormais divisée en deux paramètres, l’un toujours appelé « Activité sur le Web et les applications » et l’autre appelé « Historique des recherches ». Cependant, selon des reportages, Google a profité de cette répartition des paramètres pour réactiver certaines fonctionnalités de suivi, même si les utilisateurs s’étaient précédemment désabonnés. Le règlement signifie que Google devra être plus clair sur ce que font ses paramètres.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.