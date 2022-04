Aperçu d’un téléphone avec clavier de type BlackBerry par le fabricant Unihertz

Lynn Greiner - 13/04/2022

Un fabricant de téléphones basé à Shanghai en Chine, Unihertz, a révélé la semaine dernière sur Twitter un aperçu de ce qui ressemble beaucoup à un téléphone Android BlackBerry KEY2, avec la mention « bientôt disponible ».

Des utilisateurs audacieux qui ont éclairci l’image sombre publiée par Unihertz ont réussi à dévoiler l’appareil dans son ensemble, qui pourrait ne pas être une conception sous licence de BlackBerry.

Davantage a été révélé lundi, puisque l’entreprise a publié sur son site Web une photo d’un appareil semblable au KEY2 (avec un clavier légèrement modifié), identifié comme étant le TiTAN Slim, ainsi que comme étant « à venir sur Kickstarter ».

Entre sa fondation en 2017 et 2021, Unihertz a produit six téléphones, tous financés avec des campagnes Kickstarter. Ils sont tous fabriqués dans l’usine de Unihertz et servent des marchés de créneau, comme celui des amateurs de claviers QWERTY.

Ses modèles QWERTY actuels sont le TiTAN, qui rappelle le BlackBerry Passport, et le TiTAN Pocket, avec un écran de 3,1 pouces.

Lire l’article original sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

