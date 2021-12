Pragya Sehgal - 30/11/2021

Interac utilisera les capacités infonuagiques Microsoft Azure pour accélérer les transactions numériques.

Interac a annoncé avoir sélectionné les capacités infonuagiques de Microsoft Azure pour gérer la croissance continue des transactions numériques dans le but de permettre l’innovation et des paiements plus rapides. Azure fournit à Interac un modèle hybride de nuage privé, public et sur site, qui permettra à l’entreprise d’aller plus vite et de maintenir des niveaux de fiabilité élevés, a déclaré Interac.

« Une partie importante de notre stratégie de transformation numérique consiste à intégrer une plateforme infonuagique sécurisée et conforme qui nous positionne pour une croissance future et répond aux exigences du paysage des paiements numériques en évolution rapide », a déclaré Peter Sweers, directeur de la technologie et des opérations chez Interac.

