Une PME sur deux prête à partager des données avec des institutions financières

Dominique Lemoine - 09/03/2022

Un entreprise sur deux se dit prête à partager des données commerciales avec des fournisseurs de services bancaires, en échange de services technologiques personnalisés qui répondent à des besoins, selon EY.

La firme Ernst & Young (EY) affirme que 56 % des dirigeants de PME qui ont répondu à son sondage auprès de 1000 petites et moyennes entreprises (PME) clientes des services bancaires canadiens se disent ainsi prêts à partager des données commerciales avec des banques, en particulier à des fins de conformité aux normes des autorités en valeurs mobilières.

« Les services personnalisés constituent la valeur d’échange la plus importante pour les propriétaires de PME », affirme EY.

Les services autres que financiers aux entreprises, par exemple des services d’affaires stratégiques, « représentent des possibilités inexploitées de renforcer les relations » des banques avec les entreprises clientes, ajoute EY Canada.

Cela dit, les fournisseurs de services financiers et stratégiques doivent en contrepartie faire preuve de transparence et investir en matière de sécurité et de protection des renseignements, de même que d’utilisation éthique des données.

Parmi les dirigeants des PME peu enclines à partager des données, 37 % affirment que la sécurité des données est leur principale raison.

Lire aussi :

Sherweb devient partenaire de Trend Micro et RBC

Alexa : données conservées et transmises à des tiers

Une personne sur deux échangerait des données contre des rabais

Tags: banques