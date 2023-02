Nouvelle norme nationale du Canada sur  « l’intégration sans copie »

Le Conseil de gouvernance numérique (autrefois le Conseil stratégique des DPI) et la Data Collaboration Alliance ont annoncé la publication de la norme nationale approuvée par le Conseil canadien des normes CAN/CIOSC 100-9, Gouvernance des données – Partie 9 : Intégration sans copie. Elle a pour objectif d’éliminer l’intégration des données et les silos de données des projets d’innovation numérique afin d’améliorer la propriété des données, la collaboration des données et l’efficacité informatique.

Il s’agit d’une norme qui « permet aux organisations d’accélérer la réalisation de leurs projets d’innovation numérique – y compris les projets d’application, d’automatisation, d’IA, d’apprentissage automatique et d’analyses – tout en naviguant entre les écueils des réglementations sur la protection des données qui sont de plus en plus strictes, telles que la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs (LPVPC) proposée au Canada, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Europe et la California Privacy Rights Act (CPRA), ainsi que les inefficacités croissantes associées aux silos de données et à l’intégration des données fondée sur la copie ».

« En éliminant les silos et les copies de la conception des nouvelles solutions numériques, l’intégration sans copie offre de grandes possibilités pour la santé publique, la recherche en sciences sociales, le système bancaire ouvert et la durabilité », a déclaré Keith Jansa, directeur général du Conseil de gouvernance numérique. « Ces exemples comptent parmi les nombreux domaines dans lesquels l’absence d’un contrôle rigoureux associé aux démarches traditionnelles de partage de données porte entrave à une collaboration essentielle. »

« Les normes contribuent, essentiellement, à déterminer les méthodes adoptées pour structurer, sécuriser et gouverner les données », indique pour sa part Chantal Guay, directrice générale du Conseil canadien des normes (CCN). « Notre initiative sur l’innovation nous a poussés à travailler sans relâche, en offrant des conseils et en mettant en place des conditions favorables qui permettent aux innovateurs canadiens, tels que la Data Collaboration Alliance, de faire évoluer leurs idées. Il est encourageant de voir les solutions qui soutiennent et poursuivent l’engagement qu’a pris le Canada à l’égard de l’innovation numérique, soit bâtir un Canada encore plus fort et plus concurrentiel. »

L’intégration sans copie établit les principes de base selon lesquels les DTI, les DPI, les architectes des données et les développeurs d’applications peuvent créer des projets d’innovation numérique définis par un contrôle, une efficacité et une collaboration accrus :

Gestion des données via une architecture de données partagée, et non des silos de bases de données spécifiques à l’application.

Gouvernance des données effectuée par des produits de données et une intendance fédérée, et non par des équipes centralisées.

Protection des données via des contrôles d’accès universels définis dans la couche de données, et non dans le code spécifique à l’application.

Partage des données effectué par une collaboration des données fondée sur l’accès, et non par une intégration des données fondée sur la copie.

Hiérarchisation de ce qui est « axé sur les données » et des métadonnées actives par rapport aux codes complexes.

Hiérarchisation des solutions modulaires par rapport aux conceptions monolithiques.

Pour plus d’information sur la norme en matière d’intégration sans copie, consultez le site Web de l’institut des normes de gouvernance numérique.