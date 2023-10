CyberCatch lance un gestionnaire de normes numériques

CyberCatch Holdings Inc., un fournisseur de solutions de conformité et de mitigation des risques en matière de cybersécurité, a annoncé le lancement de son offre d’évaluation de la conformité.

Le Digital Standards Manager est conçu comme une solution complète qui répond à tous les besoins d’évaluation de conformité des technologies numériques au sein des organisations.

Il contient « un moteur de flux de travail, des conseils de conformité, des graphiques, des rapports et un référentiel de preuves », englobant des normes telles que « la gouvernance des données, la confidentialité, la cybersécurité, l’IoT et l’éthique de l’IA », indique la société dans un communiqué.

Ce produit est le résultat d’une collaboration entre CyberCatch et le Conseil de gouvernance numérique (anciennement le Conseil stratégique des DPI), une organisation qui aide les dirigeants du Canada à « identifier, prioriser et agir en fonction des opportunités et des défis en matière de gouvernance numérique ». Il s’agit également d’un organisme d’élaboration de normes accrédité par le Conseil canadien des normes qui élabore des normes fondées sur le consensus pour la gouvernance des données, l’intelligence artificielle, la confidentialité, la cybersécurité et l’Internet des objets, entre autres sujets.

Cette collaboration a précédemment lancé le CAN/CIOSC 104 Compliance Manager, une solution en logiciel-service de cybersécurité visant à aider les clients à respecter les normes nationales de cybersécurité du Canada.

« CyberCatch est honorée d’étendre notre partenariat avec le Conseil de gouvernance numérique et de fournir une solution innovante pour accélérer l’adoption de normes consensuelles », a déclaré Sai Huda, fondateur et PDG de CyberCatch. « Les normes créées par l’Institut des normes de gouvernance numérique sont avant-gardistes et constituent un modèle à suivre pour le reste du monde pour la transformation numérique et la stimulation de l’économie. »

Le Digital Standards Manager (site en anglais) est déjà disponible pour les utilisateurs.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.