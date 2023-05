Une firme de gouvernance de l’IA satisfait aux critères pour vendre ses services au gouvernement du Canada

NuEnergy, une société de gouvernance de l’intelligence artificielle (IA) d’Ottawa, a annoncé qu’elle pouvait désormais vendre ses solutions de gouvernance de l’IA aux ministères et aux sociétés d’État. L’annonce intervient alors que les gouvernements du monde entier commencent à enquêter sur les risques de la technologie pour la vie privée, la sécurité nationale et les systèmes d’éducation alors qu’une série de produits d’IA générative voient le jour.

Pour vendre ses innovations au gouvernement du Canada, NuEnergy a réussi le volet d’essai de l’ISC et a rencontré les exigences d’acceptation du « chemin vers la commercialisation » (PTC). Le programme PTC est conçu pour rationaliser le processus permettant aux entreprises en démarrage canadiennes qualifiées de vendre leurs innovations au gouvernement, après des tests approfondis.

Le cadre fournit un véhicule d’approvisionnement de 3 ans avec des contrats d’achat direct pour tous les ministères intéressés à acheter les solutions de NuEnergy, en particulier son logiciel infonuagique Machine Trust Platform (MTP), qui permet aux leaders technologiques de mesurer les paramètres de confiance, y compris la confidentialité, l’éthique, la transparence et la partialité, et de se protéger contre les risques de dérive de l’IA.

MTP évalue également la conformité aux normes mondiales et à la législation en évolution, y compris l’évaluation d’impact algorithmique (EIA) du gouvernement du Canada.

« C’est une grande victoire pour toute l’équipe de NuEnergy et pour tous ceux qui sont préoccupés par l’éthique de l’IA », a déclaré Niraj Bhargava, PDG de NuEnergy. « Nous sommes prêts à offrir notre plateforme Machine Trust à plus de ministères au sein du gouvernement du Canada. »

L’utilisation de technologies avancées par les forces de l’ordre et d’autres agences gouvernementales est essentielle, mais il est également essentiel d’avoir des freins et contrepoids pour s’assurer que l’IA est utilisée de manière responsable, a déclaré Bhargava. Il a ajouté que le gouvernement devrait être tenu à une norme plus élevée en ce qui concerne son utilisation de l’IA.

« Il y a de nombreuses parties prenantes pour chaque organisation, mais pour le gouvernement, le public est la partie prenante et nous savons, en tant que citoyens nous-mêmes, que nous voulons la transparence et nous voulons avoir confiance en notre gouvernement. »

Pour NuEnergy, a expliqué M. Bhargava, la gouvernance commence par comprendre la nature de l’organisation, sa connaissance de l’IA, ses cas d’utilisation et où elle se situe dans le cycle de vie de ces technologies. Deuxièmement, NuEnergy crée un cadre pratique pour l’organisation – les questions de gouvernance de l’IA et les protections ne seraient pas les mêmes dans une entreprise technologique que dans une banque ou une organisation de soins de santé. Enfin, NuEnergy surveille l’activité et les risques de l’IA.

Plus tôt cette année, NuEnergy a également mis à niveau sa plateforme MTP pour permettre la surveillance des conseils d’administration par les hauts dirigeants d’entreprises et les membres des comités des risques. Cette décision visait à aider les dirigeants des conseils d’administration à intégrer l’IA et la gouvernance des données dans leurs stratégies de gestion des risques.

Les équipes de NuEnergy sont réparties à Ottawa, Waterloo, Toronto, Montréal et Vancouver.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.