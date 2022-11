Partenariat entre EY et Shopify pour développer un marché des produits réglementés et offrir des services de commerce électronique adaptés aux entreprises

Ernst & Young (EY) annonçait plus tôt cette semaine une alliance avec Shopify Inc., un fournisseur d’infrastructures Internet destinées au commerce en ligne basé à Ottawa, visant à aider les entreprises à maximiser le potentiel du commerce en ligne et à soutenir la vente de produits réglementés.

Le but de l’alliance est d’aider les entreprises à mettre en place et à déployer leurs activités de commerce électronique tout d’abord au moyen des services d’intégration de systèmes de commerce électronique d’EY puis en créant de nouvelles options sécurisées pour la vente des produits réglementés, tels que les produits pharmaceutiques et les boissons alcoolisées.

Cette alliance permet une synergie entre la rapidité de mise en valeur de Shopify et sa plateforme personnalisable et rapidement déployable et les capacités d’intégration d’EY dans l’ensemble des systèmes d’arrière-guichet pertinents, tels que la planification des ressources de l’entreprise, la gestion des relations clients (GRC), la gestion des stocks, le traitement des commandes et la présentation de l’information financière, la mise en œuvre en arrière-plan et la gestion des taxes indirectes, ainsi que l’expérience client de première ligne.

Dans un premier temps, c’est un groupe de 500 professionnels techniques partout dans le monde qui joueront un rôle important en mettant la force unique de cette alliance au service des entreprises clientes d’envergure et en créant rapidement de la valeur pour les clients. En outre, jusqu’à 10 000 conseillers apporteront un soutien supplémentaire aux professionnels en se familiarisant à la plateforme Shopify.

« Les environnements de commerce électronique accélérés devront rapidement opérer un virage pour prospérer et répondre aux demandes et aux attentes de la nouvelle génération de consommateurs avisés. L’alliance avec Shopify permettra d’offrir un vaste éventail de services transformationnels qui aideront les entreprises à respecter l’environnement réglementaire complexe du commerce de détail et de créer de nouveaux modèles opérationnels offrant des expériences clients durables et fluides. Je me réjouis à l’idée d’ouvrir de nouvelles perspectives pour nos clients qui leur permettront de croître à grande échelle tout en générant de la valeur à long terme pour l’ensemble des parties prenantes », a déclaré Jad Shimaly, président et chef de la direction de EY Canada.