Un rapport d’Info-Tech met en évidence les principales tendances en matière de données et d’analyse pour 2023 

Info-Tech Research Group a publié la semaine dernière son rapport Data and Analytics Trend 2023, un document qui se penche sur les tendances de pointe auxquelles les organisations et les responsables informatiques devront se préparer au cours des prochains mois.

« Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de données et d’analyse, une culture axée sur les données et l’adoption des technologies émergentes sont essentielles pour que les organisations restent compétitives à l’ère numérique », a déclaré Chris Dyck, responsable consultatif pour les données, l’analyse et l’architecture d’entreprise de l’entreprise.

« L’évolution du paysage peut être accablante, mais les leaders technologiques qui tirent parti de ces tendances seront en mesure d’identifier les opportunités d’optimiser leurs stratégies de données, de libérer tout le potentiel des actifs de données de l’organisation et d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux. »

Les auteurs du rapport ont identifié les tendances clés suivantes pour les mois à venir :

Gravité des données – La gravité des données est la tendance des données à attirer des applications, des services et d’autres données. Un nombre croissant de décisions de migration vers le nuage seront prises sur la base du concept de gravité des données.

Démocratisation des données en temps réel – La démocratisation des données signifie que les données sont largement accessibles à toutes les parties prenantes sans goulots d’étranglement ni barrières. Le succès de la démocratisation des données s’accompagne d’analyses en temps réel omniprésentes.

Gestion des données augmentée – La gestion des données augmentée améliorera ou automatisera les capacités de gestion des données en tirant parti de l’IA et des techniques avancées associées. Il est possible d’exploiter les outils et techniques de gestion de données existants, mais la plupart des experts ont reconnu que davantage de travail et des modèles avancés sont nécessaires pour résoudre de nombreux problèmes de données complexes.

Authenticité de l’identité – La véracité est un concept profondément lié à l’identité. À mesure que la valeur des données augmente, un plus grand degré de véracité est requis. Par exemple, plus de preuves sont fournies pour ouvrir un compte bancaire que pour se faire des amis sur une plateforme sociale en ligne. Par conséquent, il y a plus de confiance dans les données bancaires que dans les données des médias sociaux.

Monétisation des données – La monétisation des données est la transformation des données en valeur financière et exige une stratégie à l’échelle de l’organisation pour le développement de la valeur. Cependant, cela ne signifie pas uniquement de vendre des données. La valeur monétaire est produite en utilisant les données pour améliorer et mettre à niveau les produits et services existants et nouveaux.

Gouvernance adaptative des données – La gouvernance adaptative des données encourage une approche flexible qui permet à une organisation d’employer plusieurs stratégies de gouvernance des données en fonction de l’évolution des situations commerciales. L’autre aspect de la gouvernance adaptative des données consiste à s’éloigner d’une gouvernance manuelle et souvent lente des données pour se tourner vers une automatisation agressive.