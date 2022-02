Gestion d’actifs miniers : Beap acquise par Norda Stelo

Dominique Lemoine - 02/02/2022

Beap est une entreprise basée à Québec qui se spécialise en technologies basées sur l’intelligence artificielle, tandis que Norda Stelo est une entreprise d’ingénierie et de gestion d’actifs aussi basée à Québec.

Selon Norda Stelo, l’acquisition lui permet d’ouvrir sa propre division de développement et commercialisation de propositions technologiques, nommée Norda Stelo Solutions, ainsi que de « conforter sa stratégie de croissance en durabilité des actifs » industriels.

Norda Stelo dit collaborer avec Beap depuis 18 mois pour produire une plateforme de gestion de données d’actifs et de la performance de parcs d’actifs, premier produit de Norda Stelo Solutions, dans le cadre d’un projet appuyé par Investissement Québec, pour prédire les défaillances et la durée de vie d’actifs de l’industrie minière, comme des réseaux de tuyauterie, convoyeurs et bâtiments.

« La venue de Beap confirme le positionnement de Norda Stelo comme partenaire dans la gestion intelligente des actifs et concrétise la poussée de Norda Stelo à devenir un leader mondial en durabilité des actifs », soutient Norda Stelo.

Les technologies développées par Beap doivent permettre « d’allonger la vie d’actifs industriels » et « de contribuer à la performance, à la responsabilité sociale et à la durabilité des industries », selon le président de Beap, Benoit M. Bédard.

« Nous avons maintenant un outil pour la collecte, l’analyse et la visualisation de données structurées », selon Sophie Boisvert, responsable de la division Norda Stelo Solutions. L’outil est aussi basé sur des modèles d’apprentissage machine.

