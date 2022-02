ITI acquiert Zycom Technology

Dominique Lemoine - 02/02/2022

ITI est une entreprise de transformations technologiques basée à Québec et à Laval, au Québec, tandis que Zycom Technology est une entreprise d’infrastructure TI et de services TI gérés basée à Toronto en Ontario.

ITI (pour Intelligence TI) occupe déjà le 7e rang du classement 2021 de fournisseurs TI au Canada produit par Channel Daily News sur le base des revenus 2020.

Selon l’entreprise, cette acquisition lui permet de « renforcer » et de « sécuriser » sa position dans un marché en « consolidation rapide » des transformations technologiques et des technologies de l’information (TI) pour les entreprises.

L’entreprise affirme prévoir utiliser les compétences de Zycom et sa réputation dans le marché en Ontario, par exemple auprès d’organisations des secteurs de l’éducation, du manufacturier et des soins de santé, comme tremplin pour accélérer son développement et sa croissance au Canada.

Ainsi, les clients de Zycom, fondée en 1998, auront accès au portfolio de services infonuagiques d’ITI, tandis que les clients d’ITI auront accès aux compétences de Zycom en infrastructure hyperconvergente et plateformes infonuagiques.

De plus, ITI mentionne prévoir que davantage de services sur mesure gérés et professionnels de technologies de l’information (TI) pourront ainsi être proposés aux clients actuels et futurs des deux entreprises.

ITI compte pour l’instant 400 employés et 1500 clients actifs, dont de moyennes et de grandes organisations des secteur privé et public.

« Ce que nous ne voulions pas est que Zycom soit absorbée par une grande entreprise aux processus rigides qui ralentissent le progrès et l’innovation », selon Mike Lucas, vice-président des opérations chez Zycom. Ce dernier ajoute qu’ITI a « la structure requise pour connaître une croissance plus importante ».

