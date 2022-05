Converge Technology achève l’acquisition d’Interdynamix

Renaud Larue Langlois - 03/05/2022

Converge Technology Solutions Corp. (Converge), un fournisseur de solutions TI et infonuagiques pilotées par logiciel, annonce par voie de communiqué la clôture de l’acquisition précédemment signée de DX Systems Corp. (Interdynamix).

Par cette acquisition, Interdynamix rejoint le portefeuille de sociétés de Converge qui compte un grand nombre d’entreprises du domaine des technologies

Interdynamix est connue dans le secteur des technologies de l’information comme un leader mondial de la résolution des problèmes commerciaux avec des solutions et des services innovants, allant du domaine infonuagique et de l’infrastructure à celui du Conseil en Code source accessible, indique le communiqué. Abritant des laboratoires IDX, Interdynamix propose également des tests fonctionnels, techniques et de performance pour valider les systèmes d’architecture et assurer des migrations transparentes.

Fondée en 1995 à Edmonton, Alberta pour combler une lacune importante en ressources d’ingénierie d’élite, Interdynamix est désormais composée de plus de 50 chefs de file, architectes, ingénieurs, professionnels des ventes et au soutien.

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions TI et infonuagiques pilotées par logiciel spécialisé dans la prestation de solutions et de services de pointe. Son approche globale en matière de solutions lui permet de proposer des offres en matière d’analyses avancées, de modernisation des applications, de nuage, de cybersécurité, d’infrastructure numérique et de lieu de travail numérique à des clients de divers secteurs.

