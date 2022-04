Balado Hashtag Tendances, 28 avril 2022 — Elon Musk acquiert Twitter, Tesla roule sur l’or ; et plus

Renaud Larue Langlois - 28/04/2022

Balado Hashtag Tendances, 21 avril 2022 — Musk acquiert Twitter, Tesla roule sur l’or, protection de la vie privée pour Google et baisse des abonnés pour Netflix.

Bienvenue à Hashtag Tendances, Votre résumé des nouvelles technologiques cette semaine. Nous sommes le jeudi 28 avril 2022.



Elon Musk acquiert finalement Twitter

Il semble que la saga de l’achat de Twitter par le milliardaire Elon Musk tirerait à sa fin et on apprenait cette semaine que les parties en étaient finalement venues à une entente qui permettrait à Musk de mettre la main sur twitter en échange de 43 milliard de dollars américains.

On se souviendra que Twitter avait d’abord réagit négativement à l’offre d’achat hostile de Musk.

Les actionnaires de Twitter recevront donc 54,20 $ en espèces pour chaque action ordinaire de Twitter détenue à la clôture de la transaction proposée, une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril 2022, la dernière journée avant que Musk ne divulgue sa participation d’environ 9 % dans Twitter.

Tesla roule sur l’or

The Verge nous apprenait cette semaine que malgré les problèmes avec la chaîne d’approvisionnement et les retards de production en Chine, Tesla a vendu, au premier trimestre de 2022, 310 000 véhicules, réalisant un bénéfice de 3,3 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise s’élève désormais à 18,7 milliards de dollars, soit une augmentation stupéfiante de 81 % en l’espace d’un an.

La société a par ailleurs réalisé pour 679 millions de dollars de ventes de crédits d’émission à d’autres constructeurs automobiles, soit plus du double de l’an dernier. Une partie des gains a été consacrée à l’expansion de ses capacités de production, la société ayant ouvert deux nouvelles usines, à Berlin et au Texas, presque coup sur coup. Le coût de ces nouvelles usines devrait cependant faire glisser les états financiers de Tesla ce trimestre.

Une nouvelle option de protection de la vie privée pour Google en Europe

Google offre une nouvelle option de confidentialité à ses clients en Europe. Selon un article publié sur le blog de Google, toute personne visitant son moteur de recherche et YouTube en Europe sans se servir d’un compte d’utilisateur se verra demander un nouveau consentement aux témoins. La page de consentement proposera à l’utilisateur d’activer sélectivement les témoins ou de les rejeter complètement.

Google a déclaré que pour offrir ces fonctionnalités aux utilisateurs, elle avait repensé le fonctionnement des témoins sur ses services. La fonctionnalité sera d’abord lancée en France et arrivera ensuite au Royaume-Uni, en Suisse et dans d’autres pays européens. On ne sait pas s’il est prévu d’offrir une telle fonctionnalité en Amérique du Nord.

Baisse des abonnés pour Netflix

Pour la première fois depuis plus d’une décennie, Netflix a vu diminuer le nombre de ses abonnés. Le service de streaming a perdu 200 000 abonnés au premier trimestre, ce qui est bien en deçà de ses prévisions d’augmentation de 2,5 millions d’abonnés. La société cite parmi les causes la guerre en Ukraine. Après avoir suspendu son service en Russie suite à l’invasion, la société enregistrait en effet une perte de quelques 700 000 abonnés. En outre, Netflix affirme que la concurrence accrue et l’inflation ont également contribué à la baisse du nombre de téléspectateurs.

L’arrêt de la croissance du nombre d’abonnés incite Netflix à envisager d’offrir une version moins chère du service avec de la publicité, citant le succès d’offres similaires de ses rivaux HBO Max et Disney+, rapporte Reuters. Les actions de Netflix ont perdu plus de 25 % de leur valeur après que la société eut annoncé la perte. Netflix prévoit une nouvelle baisse de 2 millions d’abonnés pour le deuxième trimestre. La dernière fois que Netflix enregistrait une diminution de ses abonnés était en octobre 2011.

Écoutez aussi :

Balado Hashtag Tendances, 21 avril 2022 — Poursuite du bras de fer entre Elon Musk et Twitter; et plus

Balado Hashtag Tendances, 14 avril 2022 — Pressions sur Uber, Musk et Zuckerberg

Balado Hashtag Tendances, 07 avril 2022 — Elon Musk administrateur de Twitter; et plus

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World Canada. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinentes balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français. De plus, n’oubliez pas de vous inscrire à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.

Tags: acquisitions