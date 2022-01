IBM s’équipe pour durer et faire durer

Dominique Lemoine - 12/01/2022

La multinationale technologique IBM a acquis l’entreprise Envizi et son logiciel de données et d’analytique pour la gestion de la performance environnementale.

Selon IBM, l’acquisition de ce logiciel basé sur des capacités d’intelligence artificielle lui permettra en particulier de proposer à des organisations d’accélérer leurs initiatives de durabilité, d’atteinte d’objectifs environnementaux et de résilience des opérations et des chaînes d’approvisionnement.

IBM mentionne que ce logiciel est complémentaire avec d’autres logiciels basés sur des capacités d’intelligence artificielle, tels que Maximo pour la gestion d’actifs et Sterling pour la gestion de chaînes d’approvisionnement et d’opérations.

« IBM utilise déjà Envizi pour rationaliser le suivi et la divulgation de ses progrès par rapport à ses propres objectifs en approvisionnement en électricité renouvelable et en réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) », soutient IBM.

Cette dernière ajoute que « les entreprises subissent une pression croissante de la part des régulateurs, des investisseurs et des consommateurs pour progresser vers des opérations commerciales plus durables et plus socialement responsables, et pour démontrer leurs mesures de manière robuste et vérifiable ».

Les détails financiers de l’acquisition n’ont pas été dévoilés.

Lire aussi :

La responsabilité sociale ne peut pas attendre la technologie idéale, selon EY

Climat : l’industrie de l’IA se propose comme solution

Promesses de réduire la hausse de la consommation de données

Application et base de données d’approvisionnement alimentaire local pour institutions publiques

Tags: analytique