Lenovo devient partenaire technologique de la Formule 1 pour plusieurs années

Dominique Lemoine - 14/03/2022

Lenovo fournira en 2022 et au cours des prochaines années les périphériques matériels, les systèmes de calcul et les serveurs nécessaires aux opérations de la compétition de courses de Formule 1 sur les circuits et hors des circuits.

Selon un communiqué conjoint, l’accord pluriannuel prévoit que des périphériques, des systèmes de calcul et des serveurs « seront de plus en plus intégrés dans les opérations de l’organisation ».

Les partenaires disent prévoir collecter des données sur les sites des courses, produire du contenu de meilleure qualité, recourir à des applications de diffusion, ainsi que mobiliser la réalité augmenté et la réalité virtuelle, pour améliorer l’expérience des amateurs de courses.

« Formule 1 se concentre sur sa transformation numérique », selon Lenovo, une entreprise basée à Hong Kong, à Pékin et en Caroline du Nord, qui développe et commercialise des appareils, des infrastructures, des logiciels et autres services et technologies numériques.

Le Grand Prix de Formule 1 de Montréal doit avoir lieu du 17 au 19 juin 202 au Circuit Gilles Villeneuve.

