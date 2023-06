Prolongement du partenariat entre D-BOX et Advanced SimRacing

L’entreprise montréalaise Technologies D-BOX), spécialisée en divertissement haptique et immersif, renouvelle son partenariat avec SimracingCanada (aussi connue sous le nom Advanced SimRacing ou ASR), un fabricant de châssis de simulation de course et détaillant d’équipements de sport automobile numérique. Cela offrira à la clientèle d’ASR, l’occasion de construire « le simulateur de course ultime » à l’aide de la technologie haptique de D-BOX, certifiée par la FIA.

La valeur des composantes haptiques qui seront vendues par D-BOX en vertu de cette entente pourrait atteindre plus de 2,6 millions de dollars canadiens au cours de la prochaine année.

« D-BOX est un incontournable lorsqu’il est question de retour haptique en simulation de course. Nous sommes ravis d’annoncer cet engagement majeur à l’égard de D-BOX, qui a toujours été un allié de taille pour ASR depuis notre création », a déclaré Marc-André Ladouceur, chef du marketing et copropriétaire d’ASR. « Ensemble, nous faisons passer la simulation de course au niveau supérieur et nous offrons une expérience immersive inégalée aux joueurs et aux amateurs. »

La décision d’ASR de travailler de nouveau avec D-BOX fait partie de son engagement continu à fournir les meilleures expériences de simulation de course pour les professionnels et les amateurs. Ses simulateurs sont conçus pour reproduire la sensation de conduire une vraie voiture de course et les actuateurs G5 de D-BOX améliorent davantage le réalisme et la précision de l’expérience de simulation de course, explique l’entreprise dans un communiqué.

« Notre partenariat renouvelé renforce notre présence dans le secteur de la simulation et nous donne l’occasion de proposer une expérience plus immersive et réaliste dans le marché », affirme Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Ce partenariat nous permet d’intégrer notre technologie du mouvement de pointe aux simulateurs dernier cri d’Advanced SimRacing, ce qui crée une expérience de simulation sans précédent. Nous sommes convaincus que notre collaboration avec ASR continuera de profiter à nos deux entreprises et de repousser les limites de la technologie de simulation de course. »