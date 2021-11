Course de voitures autonomes au CES 2022 à Las Vegas

Dominique Lemoine - 23/11/2021

Une course de voitures autonomes aura lieu le 7 janvier à Las Vegas dans le cadre du salon commercial technologique CES 2022.

Les salons commerciaux annuels CES sont organisés par la Consumer Technology Association (CTA). La course est organisée par Energy Systems Network. Une première course de la série Indy Autonomous Challenge a eu lieu à Indianapolis le 23 octobre dernier.

Les équipes qui participeront à la compétition sont des regroupements d’universités qui ont décidé de mettre en commun leur expertise en génie informatique et en développement de logiciels d’automatisation de véhicules.

Par exemple, l’Université de Waterloo en Ontario fait partie de l’équipe MIT-PITT-RW avec le Massachusetts Institute of Technology, l’Université de Pittsburgh et le Rochester Institute of Technology.

« La course repousse les frontières de la technologie » et permet de montrer les possibilités de la technologie, dans le but d’accélérer la commercialisation de véhicules complètement autonomes et les déploiements de systèmes avancés d’assistance à la conduite, par exemple pour le transport commercial, en plus de servir de tremplin aux étudiants et de vitrine à leur école, selon la CTA.

