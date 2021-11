Hiver : une sonde connectée pour surveiller les accumulations de neige

Dominique Lemoine - 23/11/2021

Un capteur connecté pour effectuer le suivi quotidien des accumulations de neige, par exemple sur le toit des bâtiments, est en cours de développement à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Le professeur et chercheur Karem Chokmani, spécialiste en télédétection et en hydrologie, a précisé à Direction informatique que le capteur sera utile pour des compagnies d’hydroélectricité, des compagnies d’assurance, des organismes de protection contre les avalanches, des stations de ski et des municipalités, entre autres.

Le système permettra notamment d’estimer des apports d’eau liés à la fonte de neige, d’éviter des accumulations de poids excessif sur des toits, et de gérer l’enlèvement et l’entreposage de la neige.

Selon l’INRS, « cette sonde sera installée une seule fois et connectée par cellulaire, voire par satellite, facilitant ainsi la collecte de données ». De plus, « les données seront traitées par un algorithme développé via le calcul infonuagique, et les résultats acheminés en temps réel aux usagers ».

Un fonctionnement à l’énergie solaire est aussi considéré par les chercheurs.

