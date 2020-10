Des poivrons en hiver grâce à une solution d’éclairage intelligent

Marie Pâris - 01/10/2020

Le système d’éclairage intelligent DEL de l’entreprise montréalaise Sollum Technologies sera mise en œuvre en novembre chez Allegro Acres, un producteur ontarien de poivrons en serres.

La plateforme infonuagique Le Soleil à votre service de Sollum tire parti de la capacité du luminaire à recréer, à perfectionner et à moduler le spectre complet de la lumière naturelle du soleil avec précision.

Ainsi, l’éclairage peut reproduire la lumière du sud de l’Australie tout comme celle du nord de la France, ce qui permet de cultiver un fruit ou un légume peu importe sa région d’origine et l’emplacement de la serre.

Sollum, qui a reçu le sceau Efficient Solution de La Fondation Solar Impulse, travaille avec ses clients pour créer des recettes adaptées aux stades de croissance de chaque produit.

La technologie programmable de Sollum, qui sera installée sur quatre acres de serres chez Allegro Acres, va contribuer à maximiser l’utilisation des serres à l’année. L’entreprise familiale deviendra ainsi le premier producteur de poivrons en serres en période hivernale au Canada.

« Nous avons constaté que notre technologie permet des économies d’énergie de plus de 30 % (en comparaison au HSP) et des hausses de productivité pouvant atteindre 40 % (en comparaison à un DEL), a indiqué Louis Brun, directeur de Sollum Technologies, dans un communiqué transmis à Direction Informatique. Nos partenaires ont aussi observé une amélioration notable de l’apparence, du goût et de l’odeur des aliments, sans compter qu’ils se conservent plus longtemps – ce qui est un élément important pour toute la chaîne d’approvisionnement. »

Il estime qu’en cette période d’incertitude, une telle technologie peut contribuer à l’autonomie alimentaire des régions où elle sera implantée tout au long de l’année.

Tags: agriculture