Plateforme numérique et télémédecine pour les gens qui vivent avec une stomie

Dominique Lemoine - 06/12/2021

Les personnes qui vivent avec une stomie auront accès à une plateforme numérique développée par Stomaltern, qui inclura une boutique spécialisée, un service de télémédecine, des vidéos d’informations, ainsi qu’une section clavardage et réseau social.

Stomaltern est une entreprise basée à Québec qui se consacre au mieux-être des personnes qui vivent une stomie, c’est-à-dire avec un dérivation par intervention chirurgicale d’un organe vers un autre endroit que celui où l’organe aboutit naturellement.

L’entreprise dit souhaiter que la plateforme technologique permette un « nouveau mode de vie intégré et soutenu » aux personnes qui vivent avec cette condition médicale, et la formation d’une communauté d’échanges, entraide et soutien.

« On y retrouvera une boutique, l’accès à un service de télémédecine en collaboration avec une entreprise qui offre la téléconsultation, la diffusion d’événements, des vidéos informationnelles et du contenu permettant de conscientiser, supporter et soutenir les gens vivant avec une stomie, ainsi que leurs proches », affirme Stomaltern, au sujet de la plateforme interactive et numérique.

De plus, une section réseau social et espace de clavardage « permettra aux utilisateurs d’interagir entre eux » et « un site de rencontre pour ceux et celles qui désirent rencontrer d’autres personnes partageant le même défi viendra s’ajouter aux services dans les mois suivant le lancement ».

« C’est un premier tremplin pour délier les barrières invisibles et pour unifier la population vivant avec cette condition », selon la fondatrice de Stomaltern, Stéphanie Weche.

Tags: santé