Nouvelle technologie mobile pour surveiller et contrôler l’accès aux dossiers médicaux

Portable EHR est une entreprise de Montréal fondée par le Dr Luc Bessette qui propose une technologie mobile permettant aux citoyens du Québec de surveiller et de contrôler l’accès à leurs dossiers médicaux. La solution permet aux utilisateurs de donner ou de retirer leur consentement quant à l’accès à leurs informations médicales, ce qui leur offre une protection accrue de leur vie privée.

Comme l’explique la société, après une période de soins, le patient obtiendrait, via son téléphone mobile, une clé d’accès lui permettant de refuser la consultation de son dossier médical par une personne autre que le médecin traitant, sans préalablement obtenir son autorisation, sauf en cas d’urgence et tout en respectant les délais requis pour assurer le suivi des résultats.

Cette avancée veut répondre aux préoccupations soulevées par les récentes révélations concernant la confidentialité des dossiers médicaux. En donnant aux patients le pouvoir de contrôler l’accès à leurs dossiers, Portable EHR met en place des mesures concrètes pour prévenir les consultations abusives et assurer la confidentialité des informations personnelles.

La technologie de base utilisée par Portable EHR a été certifiée sécurisée par le Bureau de certification et d’homologation du Ministère de la santé et des services sociaux du Québec (MSSS). Cette certification repose sur le principe fondamental selon lequel les informations appartiennent au citoyen, et que celui-ci devrait avoir le droit de décider s’il souhaite les partager ou non, en plus de choisir où et quand.

« L’avancée technologique que permet Portable EHR pourrait entraîner un avantage économique significatif, permettant au Québec, et éventuellement aux autres provinces et territoires du Canada qui adopteraient ce système, de retrouver leur rôle de terreau fertile pour la recherche médicale et pharmaceutique et de rayonner à l’échelle internationale », affirme le Dr Bessette.

Portable EHR a reçu une subvention du Ministère de l’Économie et de l’Innovation afin de soutenir le développement de sa nouvelle technologie qui a déjà fait ses preuves auprès de plus d’un millier de patients en clinique privée.

Par ailleurs, Portable EHR fera partie d’une délégation de 34 entreprises représentant le Québec lors du congrès des biotechnologies innovantes qui se tiendra à Boston en juin.