Dialogue Technologies de la Santé acquiert Tictrac

02/05/2022

Dialogue Technologies de la Santé inc. (Dialogue), fournisseur d’une plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada, annonce dans un communiqué qu’elle a conclu le 30 avril dernier son acquisition de Tictrac Ltd., une compagnie basée à Londres, au Royaume-Uni. Tictrac est un logiciel-service qui fournit une plateforme mondiale de santé et de bien-être dont l’objectif est de permettre à tous de vivre une vie plus saine.

« Cette transaction représente une étape importante pour Dialogue, car nous ajoutons à notre Plateforme de santé intégrée un service de bien-être dont le taux d’engagement est très élevé », a déclaré Cherif Habib, président-directeur général de Dialogue. « Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’ajouter les membres de l’équipe de Tictrac à la nôtre et nous sommes impatients d’amener nos entreprises combinées vers de nouveaux sommets. »

Dialogue est une plateforme virtuelle de soins de santé et de bien-être au Canada. Elle offre un accès abordable et sur demande à des soins de qualité. L’entreprise compte sur une équipe de professionnels de la santé pour offrir ses services à des employeurs et à des organisations qui ont à cœur la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs membres et de leurs familles. Sa plateforme de santé intégrée est un portail unique de soins de santé qui regroupe en un seul endroit l’ensemble de ses programmes dans une application conviviale, offrant un accès aux services 24 heures par jour, 365 jours par année à partir d’un téléphone intelligent, d’un ordinateur ou d’une tablette.

