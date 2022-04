Étude sur les risques associés au recyclage des appareils électroniques

Renaud Larue Langlois - 26/04/2022

Avec la croissance du nombre d’entreprises spécialisées dans le recyclage électronique (e-recyclage) au Québec comme à l’international, de plus en plus de travailleurs de ces centres qui effectuent des opérations de démantèlement et de compactage sont exposés à des concentrations parfois élevées d’un mélange de substances chimiques potentiellement toxiques.

C’est ce que révèle une étude financée par l’Institut de recherches en santé et sécurité du travail (IRSST). Dans le but pallier un manque de données sur la situation canadienne et québécoise, les chercheurs ont visité sept entreprises de recyclage dans six régions du Québec. Ils y ont effectué des prélèvements d’air, d’urine et de sang auprès de 100 travailleurs.

Parmi les constats qui ont émergé de l’étude, on note l’aspect plutôt manuel que mécanisé de certaines tâches reliées au recyclage électronique, ce qui peut influencer le niveau d’exposition des travailleurs à des contaminants. L’étude fait par ailleurs état de nombreuses expositions multiples à des substances chimiques dont des ignifuges et des métaux.

Les métaux détectés le plus fréquemment dans l’air des installations visitées étaient le plomb, le cadmium et le cuivre. L’exposition par voie aérienne se reflétait partiellement dans les fluides biologiques des travailleurs, où les valeurs de plomb sanguin ont atteint chez certains travailleurs jusqu’à la moitié de l’indice biologique d’exposition en vigueur, et où le cadmium a été détecté dans le sang de 86 à 100 % des travailleurs.

Le rapport de recherche contient aussi des recommandations, par exemple la mise en place de procédures de nettoyage assidues, de mesures de ventilation ou de captation des poussières à la source, et le port adéquat d’appareils de protection respiratoire à certains postes de travail.

