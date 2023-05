CGI et un hôpital d’Helsinki conçoivent une solution d’IA pour l’analyse des résultats d’examens de tomodensitométrie

La montréalaise CGI annonçait la semaine dernière sa collaboration avec l’hôpital universitaire d’Helsinki et Planmeca, un fabricant d’appareils d’imagerie numérique de pointe, afin de concevoir une solution axée sur l’intelligence artificielle (IA) qui assistera les radiologues dans l’interprétation de tomodensitogrammes ainsi que dans la détection des types les plus communs d’hémorragies cérébrales non traumatiques. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de CGI.

Appelée AI Head Analysis, la solution a été approuvée pour être testée rétrospectivement dans le flux de travail de l’hôpital universitaire d’Helsinki. Le radiologue et l’intelligence artificielle analysent ainsi les tomodensitogrammes de manière indépendante et ce n’est qu’après que le médecin a posé son diagnostic qu’il est comparé avec les conclusions émises par l’intelligence artificielle.

« Chaque année, des millions de gens à l’échelle mondiale sont diagnostiqués avec une forme ou une autre d’hémorragies cérébrales, une condition sévère qui requiert une action rapide et précise. En Finlande, plus de 180 000 examens de tomodensitométrie cérébrale sont effectués chaque année, dont la plupart ont lieu dans des cliniques d’urgence », a indiqué Miikka Korja, directeur de l’innovation et docteur en neurologie à l’hôpital universitaire d’Helsinki.

« Ce nombre augmente d’année en année, alors que les radiologues se font de plus en plus rares », poursuit-il. « De plus, l’évaluation des tomodensitogrammes requiert du temps et de l’expérience, et malheureusement la plupart des cliniques d’urgence sont débordées. Afin de relever ces défis, nous avons conclu un partenariat avec CGI et Planmeca en vue de concevoir une nouvelle solution fondée sur l’IA qui exploite des algorithmes pour détecter rapidement et avec précision les types les plus communs d’hémorragies cérébrales non traumatiques. »

Les algorithmes d’IA de la solution ont été développés en collaboration avec CGI, Planmeca et l’hôpital universitaire d’Helsinki, qui développe des algorithmes d’IA depuis plusieurs années et possède à ce jour une archive numérique de plus de 20 millions d’images. CGI a, pour sa part, développé la plateforme sous-jacente de la solution à l’aide de Microsoft Azure.