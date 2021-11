Formations de l’Université Laval pour favoriser l’adoption de l’IA dans le réseau de la santé

Dominique Lemoine - 01/11/2021

Des formations en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine de la médecine seront créées à l’Université Laval afin de favoriser son intégration dans les pratiques sur le terrain.

Le cabinet du ministre de l’Économie affirme par voie de communiqué que Québec accorde un financement public de 284 214 dollars à l’Université Laval pour créer ces formations sur l’IA. « Les formations visent à outiller les utilisateurs pour qu’ils puissent évaluer le potentiel, les limites et les effets de l’IA dans le domaine de la santé et favoriser son intégration dans les pratiques actuelles », mentionne le cabinet.

Les thèmes abordés doivent inclure les enjeux et les bonnes pratiques de gestion de données, les réalités scientifiques et les techniques en matière d’IA, ainsi que la réglementation, l’éthique et les répercussions sociales liées à l’IA.

Le projet est supervisé par l’Institut intelligence et données de l’Université Laval, en collaboration avec des partenaires du domaine de l’intelligence artificielle et de la valorisation de données. Des acteurs du réseau de la santé dans la région de Québec sont aussi impliqués.

Les intervenants, praticiens, patients, gestionnaires, chercheurs et étudiants aux cycles supérieurs auront accès à ces formations en ligne ou en personne.

Formation de main-d’oeuvre en IA au Collège de Bois-de-Boulogne

À Montréal, le Collège de Bois-de-Boulogne a obtenu de Québec un soutien financier de 20 millions de dollars sur 5 ans pour créer un espace d’apprentissage en continu, nommé Agora numérique, de même que des formations en technologies numériques menant à des diplômes d’études collégiales.

Cet espace « sera consacré à l’innovation et au développement de talents pour les secteurs des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et de la créativité numérique », selon le cabinet du ministre du Travail.

Ce dernier mentionne que ce financement s’inscrit « dans une vaste offensive gouvernementale qui vise à doter les entreprises d’une main-d’oeuvre qualifiée », en particulier en analyse, en programmation, en conception de bases de données et en conception d’infrastructures informatiques.

