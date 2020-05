La Clinique Virtuelle : la santé mentale par téléconsultation

Marie Pâris - 11/05/2020

Alors que la COVID-19 oblige les gens à rester chez eux et accentue les problèmes de santé mentale, cette plateforme proposant des services psychologiques en ligne connaît une demande grandissante.

La Clinique Virtuelle offre des téléconsultations pour faciliter l’accès aux soins de santé mentale et aider les patients à surmonter une situation personnelle difficile comme l’anxiété, la dépression ou le deuil.

L’entreprise québécoise compte dans son équipe une trentaine de professionnels de la santé accrédités : psychologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, ergothérapeutes, nutritionnistes et kinésiologues.

La plateforme compte en outre une formation sur la gestion du stress et de l’anxiété, abordant aussi bien les pathologies que les solutions.

Lancée en février 2019 par l’entrepreneure et intervenante psychosociale Carolyn Brousseau, la Clinique Virtuelle a déjà desservi plus de 25 000 clients, et ses contenus gratuits sont consultés par plus de 350 000 visiteurs quotidiens.

« Actuellement, les gens, même très souffrants, peuvent attendre jusqu’à quatre mois avant d’être pris en charge par un psychologue ou un travailleur social à cause des listes d’attentes, indique Carolyn Brousseau. Avec plus de 325 consultations professionnelles en ligne à son actif, La Clinique Virtuelle est confiante qu’un service de téléconsultation peut répondre aux besoins de la population, surtout en temps de confinement, et aider à désengorger les listes d’attente du secteur public. »

Jusqu’à 70 % des visites à l’urgence et en clinique pourraient en effet être remplacées par des consultations virtuelles sans que cela ait d’incidence sur la qualité des soins, selon un rapport sur le secteur des soins de santé virtuels, réalisé en 2019 par le Groupe Santé Medisys.

Tags: consultation en ligne