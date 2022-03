Traité sur la cybercriminalité en préparation à l’ONU

Howard Solomon - 08/03/2022

L’Organisation des Nations unies (ONU) entame un travail de trois ans pour créer un traité international sur la cybercriminalité.

Alors que l’Assemblée générale des Nations unies débattait la semaine dernière d’une résolution demandant à la Russie de se retirer de l’Ukraine, dans une salle de conférence voisine, les pays ont entamé une autre tentative pour donner du mordant à la lutte contre l’utilisation criminelle de l’internet.

Il s’agit du début d’un programme de trois ans de sessions sur la création d’une convention internationale sur la cybercriminalité.

La session d’ouverture de deux semaines à New York devait commencer en janvier, mais elle a été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. En raison de la pandémie, un format hybride est désormais utilisé. L’échéancier prévoit au moins six sessions en alternance entre New York et Vienne.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

