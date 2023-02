Un projet novateur de réalité virtuelle en milieu hospitalier

La Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma lançait hier un nouveau projet de réalité virtuelle à l’Hôpital d’Alma pour la gestion de l’anxiété. C’est le résultat d’une collaboration avec Paperplane Therapeutics, une entreprise québécoise qui conçoit des thérapies en réalité virtuelle, et TELUS qui fournit un soutien financier.

Des casques immersifs ont ainsi été mis à la disposition du département de psychiatrie de l’Hôpital d’Alma. Ils seront utilisés pour réduire le stress et l’anxiété avant un traitement médical. La technologie immersive pourra également avoir des utilisations plus larges, dont la gestion du stress chez le personnel soignant.

Concrètement, les patients sont plongés dans un univers apaisant – atmosphère féérique en pleine forêt ou plage paradisiaque – avec des exercices de respiration profonde, ce qui entraîne de meilleures réactions aux traitements médicaux et de santé mentale ainsi qu’une diminution de la prescription de médicaments contre l’anxiété.

« On estime que le nombre de demandes de consultation en santé mentale a augmenté de 30 à 40 pour cent depuis le début de la pandémie. L’inflation et la pénurie de main-d’œuvre sont également des facteurs qui ajoutent du stress sur les familles québécoises. Les besoins sont criants », souligne Jean Lamoureux, directeur général à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma. « Notre Fondation met tout en œuvre pour que notre région soit à l’avant-garde des soins en santé mentale, et grâce à l’innovation de Paperplane Therapeutics et TELUS, nous pourrons transformer la prestation des soins de santé et avoir un impact positif et significatif sur le mieux-être des patients en misant sur la technologie. »

Une recherche menée au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine a révélé que 80 % des patients qui avaient utilisé les outils de réalité virtuelle de Paperplane Therapeutics avaient ressenti moins d’anxiété lors de leur procédure médicale. À l’hôpital d’Alma, les casques immersifs sont combinés à un appareil dernier cri récemment acquis pour le traitement de la dépression majeure par stimulation magnétique. Le projet pourrait également être déployé dans d’autres départements, notamment pour apaiser graduellement une phobie sociale ou pour la gestion de la douleur lors de traitements en oncologie.

Paperplane Therapeutics développe et distribue des thérapies cognitivo-comportementales en réalité virtuelle, spécialement conçues et validées cliniquement pour améliorer la gestion de la douleur et de l’anxiété des patients recevant des soins médicaux. Ses solutions peuvent être utilisées seules ou en complément des thérapies pharmacologiques standard.