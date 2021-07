Un ex-dirigeant de Red Hat se joint à la montréalaise Deeplite

Marie Pâris - 21/07/2021

L’entreprise montréalaise Deeplite, spécialisée dans le développement de logiciels d’intelligence artificielle (IA), a annoncé l’arrivée d’Arun Oberoi sur son conseil d’administration.

« Nous sommes ravis qu’Arun se joigne à notre conseil d’administration, alors que Deeplite continue de croître et de remplir sa mission d’appliquer l’IA à la vie quotidienne, a déclaré Nick Romano, cofondateur et président-directeur général de l’entreprise. Arun nous apporte son expérience de la commercialisation de plateformes logicielles, ainsi que sa connaissance des logiciels à code source libre. Ses compétences nous aideront à étendre la portée de notre logiciel Neutrino AI et à maintenir Deeplite comme chef de file de l’intelligence artificielle de pointe. »

Arun Oberoi était auparavant vice-président des ventes mondiales et services chez Red Hat, l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles libres pour entreprise. Avec son équipe, il a dirigé la transformation de l’entreprise dans son offre de services, son approche et l’adoption de la technologie, en plus d’étendre son portefeuille de logiciels de nuage hybride et de développer son écosystème de partenaires.

Arun Oberoi a dirigé à plusieurs reprises des entreprises à forte croissance dans le domaine des technologies de l’information, des jeunes pousses aux moyennes et grandes entreprises. Il a notamment été PDG de Viridity Software (racheté par Schneider Electric), d’Aveksa (racheté par RSA/EMC), et vice-président, ventes et services mondiaux de Micromuse (racheté par IBM). Chez Hewlett Packard, il a occupé plusieurs postes de direction, dont vice-président et directeur général ventes et marketing.

Arun Oberoi détient un baccalauréat de la Delhi University et un MBA de la Kellogg School of Management de la Northwestern University. « Deeplite fournit une solution révolutionnaire qui transformera l’industrie de l’IA et des modèles d’apprentissage en profondeur, en les rendant plus accessibles pour les entreprises qui souhaitent tirer pleinement parti de la technologie dans leurs opérations », a-t-il déclaré.

Récemment, Deeplite a annoncé avoir levé 6 millions de dollars pour mieux intégrer l’IA à la vie quotidienne, et a lancé une version communautaire gratuite de son logiciel Neutrino.

