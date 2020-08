Soins virtuels : Dialogue lance un programme d’aide aux employés

Marie Pâris - 25/08/2020

L’entreprise canadienne spécialisée en télémédecine et soins virtuels Dialogue élargit ses services avec un programme d’aide aux employés (PAE).

Disponible sur le Web et les téléphones cellulaires, la nouvelle solution aide les membres à éviter les longs appels et les transferts, les soins impersonnels et les répertoires de ressources peu utiles en les mettant rapidement en communication avec le bon professionnel.

Les utilisateurs bénéficient d’une continuité de service avec des suivis après chaque consultation.

Intégré aux services de santé virtuelle de Dialogue, le PAE permettra aux employés de bénéficier d’un accès rapide et virtuel à des praticiens de multiples disciplines, notamment en santé mentale, services financiers, droit, orientation professionnelle et gestion de crise.

Développée en partenariat avec des clients existants et des organisations canadiennes, la plateforme PAE Dialogue sera lancée à l’automne, en commençant par les clients existants avant son lancement commercial complet.

« Il est essentiel que nous rendions plus simple l’accès à des outils importants comme les programmes d’aide aux employés et que nous fassions en sorte que les gens puissent obtenir le soutien dont ils ont besoin, dès qu’ils en ont besoin, déclare Jean-Nicolas Guillemette, chef de l’exploitation de Dialogue. Nous mettons en place une solution à guichet unique qui fait tomber les barrières des modèles de soins actuels. »

La demande de PAE a augmenté ces derniers mois, alors que de plus en plus de Canadiens luttent contre les effets mentaux et physiques de la pandémie.

Les PAE sont financés par les employeurs et offrent aux travailleurs des services de soutien à court terme gratuits et confidentiels, y compris des évaluations et des conseils pour les aider à gérer leurs difficultés personnelles et professionnelles.

Tags: application