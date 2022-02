Une personne sur quatre dans le métavers au moins une heure par jour d’ici 2026

Dominique Lemoine - 08/02/2022

Gartner prédit que 25 % des gens passeront une heure par jour dans le métavers d’ici 2026 pour travailler, magasiner, étudier, socialiser ou se divertir.

Selon la firme de consultation et de recherche technologiques Gartner, basée dans l’État du Connecticut aux États-Unis, l’engouement envers le métavers mènera à une transition vers des modèles commerciaux qui étendront les activités numériques des entreprises.

Gartner affirme que d’ici là, 30 % des organisations dans le monde auront des produits ou des services prêts à être commercialisés dans le métavers.

« Les fournisseurs élaborent déjà des moyens permettant aux utilisateurs de reproduire leur vie dans des mondes numériques, qu’il s’agisse de fréquenter des classes virtuelles, d’acheter des terrains numériques ou de construire des maisons virtuelles », selon Marty Resnick, vice-président de la recherche chez Gartner.

Gartner dit s’attendre à ce que le métavers « soit doté d’une économie virtuelle reposant sur des monnaies numériques et des jetons non fongibles (NFT) », car « aucun fournisseur n’en sera l’unique propriétaire », et à ce qu’il ait « un impact sur toutes les entreprises avec lesquelles les consommateurs interagissent ».

Lire aussi :

Tendances 2022 : le métavers au service des entreprises

Facebook se rebaptise Meta et plonge dans le métavers

Le domaine de l’informatique inspire les choix de termes de l’année 2021 par l’OQLF

Tags: argent