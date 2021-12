Tendances 2022 : le métavers au service des entreprises

Dominique Lemoine - 14/12/2021

Des entreprises pourront gagner de l’argent en répondant à des attentes de consommateurs qui vont s’aventurer dans le métavers et ainsi créer de nouveaux types d’emplois, rapporte Accenture.

Sur la base de son rapport annuel Tendances Fjord 2022, le cabinet-conseil en services numériques, infonuagiques et de sécurité Accenture soutient que les entreprises ont intérêt à « repenser leurs stratégies de croissance » et à « concevoir de nouvelles façons de faire des affaires », de manière à s’ajuster aux possibilités de l’environnement virtuel pour leurs marques.

Le métavers « combine toutes les couches existantes d’informations, d’interfaces et d’espaces avec lesquels les gens interagissent » et il « n’existera pas seulement à travers des écrans et des casques, il sera aussi fait d’expériences et de lieux réels qui interagissent avec le monde numérique », mentionne Accenture.

« Les gens s’attendent désormais à poser des questions et à obtenir des réponses en un simple clic ou par un bref échange avec un assistant vocal. Cette facilité et cette instantanéité font en sorte que les gens posent plus de questions. Pour les marques, la diversité des questions des clients et le nombre de canaux pour les poser ne cessent de croître », ajoute Accenture.

