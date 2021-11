Facebook se rebaptise Meta et plonge dans le métavers

Samira Balsara - 01/11/2021

Facebook a dévoilé plusieurs nouveautés, en particulier un changement de nom de l’entreprise, lors de son événement Facebook Connect 2021.

Dans son discours d’ouverture, le PDG Mark Zuckerberg a annoncé que Facebook sera désormais nommée Meta pour représenter plus précisément le « métavers » qui se concentre sur la réalité augmentée et virtuelle. Le changement de nom survient alors que Facebook tente de s’éloigner de l’identification uniquement en tant que plateforme de médias sociaux.

Outre le changement de nom, l’événement Connect de Facebook a décrit en détail ce que le métavers a à offrir.

Voici les principales annonces de l’événement :

Connexion dans le métavers

La connexion dans le métavers commence avec des avatars 3D. Zuckerberg a expliqué que le sentiment de présence est une qualité déterminante du métavers. Il a déclaré que la technologie d’aujourd’hui ne peut pas fournir l’expression faciale et le langage corporel. Les avatars seront donc des images de profil élevé.

Zuckerberg a déclaré que les utilisateurs peuvent avoir des avatars réalistes pour le travail et des avatars plus uniques et stylisés pour socialiser. Des vêtements et accessoires virtuels seront également disponibles pour les habiller et coiffer.

La première chose que les utilisateurs verront lorsqu’ils entreront dans le métavers est leur espace d’accueil. Les espaces d’accueil peuvent être conçus comme les utilisateurs le souhaitent, avec des photos personnalisées. L’espace d’accueil est un endroit pour inviter les gens dans le métavers.

