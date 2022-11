Plus d’un adulte québécois sur cinq a déjà acheté ou vendu de la cryptomonnaie

Une enquête NETendances de l’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval révèle que près du quart (22 %) des adultes québécois ont déjà acheté ou vendu de la monnaie virtuelle, communément appelée « cryptomonnaie ».

L’enquête, qui porte également sur les services bancaires en ligne révèle aussi que la proportion d’adultes québécois qui ont déjà acheté ou vendu de la monnaie virtuelle est de 43 % chez les répondants âgés de 25 à 34 ans et de 47 % chez ceux âgés de 35 à 44 ans.

Ce sont par ailleurs plus souvent les hommes (82 %) que les femmes (60 %) qui affirment connaître la monnaie virtuelle. La notoriété de la monnaie virtuelle est également plus importante chez les adultes âgés de moins de 55 ans, chez les diplômés universitaires de même que chez les adultes dont le revenu familial annuel total est de 100 000 $ et plus.

Du côté des services bancaires, l’étude démontre que près de la moitié (49 %) des adultes québécois qui possèdent des appareils mobiles (téléphone intelligent ou tablette électronique) ont utilisé au cours des 12 derniers mois l’application mobile de leur institution financière pour y déposer un chèque transmis à partir d’une photo. L’utilisation du dépôt mobile est encore plus marquée chez les Québécois âgés de 25 à 44 ans, groupe où la proportion atteint 65 %.

« On observe aussi cette même tendance pour l’utilisation du paiement mobile sur le téléphone intelligent à partir d’applications comme Apple Pay ou Google Pay », précise Claire Bourget, directrice intelligence d’affaires et recherche marketing à l’ATN. « De façon générale, quelque 45 % des Québécois utilisent le paiement mobile sur leur téléphone intelligent alors que l’usage atteint 83 % chez les 18-24 ans, 74 % chez les 25-34 ans et 67 % chez les 35-44 ans ».

L’étude révèle en outre que la majorité des adultes québécois privilégient l’Internet pour réaliser certaines activités bancaires telles que consulter le solde au compte et les transactions (73 %), effectuer des opérations bancaires comme des paiements de factures et des virements entre personnes au Canada (71 %), comparer les offres des institutions financières (60 %), faire l’achat ou la vente d’actions (54 %), de même qu’acquérir une carte de crédit (50 %).

Les activités bancaires en ligne qui ont connu la plus forte hausse dans la dernière année sont les placements financiers (qui passent de 28 % l’an dernier à 41 % cette année), le renouvellement ou le refinancement d’une hypothèque (de 21 % à 33 %) et la préparation d’un plan financier (de 22 % à 33 %).

Finalement, les robots-conseillers, des plateformes en ligne qui offrent des conseils financiers ou permettent la gestion automatisée d’un portefeuille d’actifs, ont connu une hausse de leur notoriété de 7 points de pourcentage en un an, passant de 35 % à 42 %. Parmi ceux qui les connaissent, un peu plus de la moitié (52 %) mentionnent en avoir déjà utilisé au cours des 12 derniers mois, ce qui représente une augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à 2021 (40 %).

Les résultats détaillés et les infographies de l’enquête sont disponibles sur le site Web de NETendances.