Trois-Rivières : ITCloud.ca acquise par AppDirect

Dominique Lemoine - 14/02/2022

L’entreprise de technologies infonuagiques basée à Trois-Rivières a été acquise par l’entreprise AppDirect, qui commercialise une plateforme de commerce interentreprises de produits infonuagiques par abonnement.

Le siège social de l’entreprise AppDirect est situé à San Francisco et elle dispose d’un bureau à Montréal. Selon un communiqué conjoint, AppDirect étend ainsi au marché du Canada la présence de sa plateforme AppSmart de commerce interentreprises reliant des acheteurs à des fournisseurs de technologies « pour faciliter la vente, l’achat et la gestion de services de télécommunications, d’infonuagique et d’affaires ».

Pour ITCloud.ca, il s’agirait d’une opportunité d’étendre ses activités existantes, de même que d’élargir son portefeuille de produits, en particulier de produits Microsoft, « avec un accès à plus de 600 fournisseurs de technologies de logiciels à la demande et de télécommunications via le catalogue AppSmart ».

L’entreprise ITCloud.ca a été fondée en 2005 en tant que fournisseur des services gérés de sauvegardes infonuagiques et de récupération de données. Elle distribue désormais des produits infonuagiques à 1200 partenaires technologiques, qui à leur tour desservent des milliers d’entreprises à travers le Canada.

