Un espoir québécois fait son chemin en vidéoconférence

La plateforme de vidéoconférence développée et commercialisée par l’entreprise en démarrage Crewdle est désormais accessible aux petites et moyennes entreprises via le catalogue AppDirect.

Technologies Crewdle est une société par actions installée dans le quartier Saint-Henri à Montréal qui a été constituée en 2020. Elle produit et commercialise une plateforme de vidéoconférence destinée aux entreprises et aux organisations. Vincent Lamanna et Pierre Campeau en sont les premier et deuxième actionnaires.

Selon Crewdle, l’entente avec AppDirect a permis l’ajout de son application de vidéoconférence à la plateforme de commerce par abonnement d’AppDirect pour les applications et les logiciels à la demande. Une version d’essai gratuite de Crewdle ainsi qu’un abonnement multiutilisateur peuvent désormais être distribués.

Faire sa place dans la grande ligue

Crewdle aspire à ravir les places des services de communications Teams et Zoom dans le quotidien des travailleurs, en misant en particulier sur la sécurité et sur la consommation d’énergie.

À son avis, sa plateforme de vidéoconférence de type pair-à-pair est une « alternative sécurisée, privée et à faible empreinte carbone aux logiciels de conférence utilisant des serveurs ».

« Crewdle protège la propriété intellectuelle et les discussions confidentielles, partagées lors de réunions d’équipe virtuelles localement et à distance, pour réduire la menace d’interception et d’espionnage potentiels par des tiers », affirme Crewdle.

De plus, Crewdle soutient que « les vidéoconférences utilisant des serveurs [celles de ses concurrents] consomment de grandes quantités d’énergie », tandis que le pair-à-pair (P2P) qu’elle utilise « élimine le besoin de serveurs externes, en envoyant les flux vidéos cryptés directement entre les utilisateurs ».

