OpenText et Google Cloud collaborent sur de nouvelles offres d’IA

OpenText a annoncé un partenariat élargi avec Google Cloud, quelques semaines seulement après avoir dévoilé opentext.ai, sa vision et sa stratégie en matière d’intelligence artificielle.

L’entreprise de Waterloo, en Ontario, affirme que ses solutions de gestion de l’information et les capacités d’intelligence artificielle (IA) de Google Cloud aideront les organisations à obtenir rapidement des informations, à augmenter leur productivité et à transformer l’expérience client.

« L’information est la pierre angulaire de toute décision commerciale, et l’IA est le phare qui éclaire la voie vers une action intelligente », a déclaré Muhi Majzoub, directeur produit chez OpenText. « Aujourd’hui, nous nous trouvons au carrefour d’une synergie remarquable – la fusion de l’IA et de l’information – une combinaison qui permet aux entreprises de travailler plus intelligemment et de tracer une nouvelle voie de croissance. »

OpenText a précédemment annoncé son intention d’injecter l’IA générative dans des domaines tels que le service client et le support commercial, le marketing et les ventes.

Elle indique désormais qu’elle utilisera Google Cloud Vertex AI et le grand modèle de langage (GML) Palm2 pour répondre aux cas d’utilisation ci-dessus et, notamment, faciliter et accélérer le développement d’applications logicielles de haute qualité.

« Notre partenariat entre Google Cloud et notre équipe OpenText Application Delivery Management (ADM) a conduit les meilleurs penseurs du secteur à travailler à l’utilisation de l’IA générative pour faire émerger des technologies de rupture pour une livraison de logiciels plus rapide, plus intelligente et à moindre risque », a déclaré Tal Levi Joseph, vice-président, produits et ingénierie chez OpenText.

OpenText ADM, a-t-il ajouté, annonce une version à accès anticipé des nouvelles fonctionnalités d’IA générative sur la plateforme ValueEdge, qui sera généralement disponible à l’automne avec la version Cloud Editions 23.4.

Plus tôt ce mois-ci, la société a également annoncé OpenText Content Aviator, un GML qui permet à une expérience de recherche conversationnelle d’accéder et d’interagir avec les connaissances stockées. Selon la société, les futures capacités d’IA sont en cours de développement, à l’aide de Google Cloud Vertex AI.

De plus, les clients de Google Workspace pourront désormais explorer leurs référentiels gérés par la plateforme de gestion de contenu d’OpenText via Core for Google Workspace.

« Google Workspace est très important sur le marché intermédiaire », explique Muhi Majzoub. « Et notre objectif est, grâce à notre partenariat, d’atteindre plus profondément le marché intermédiaire où la plate-forme Core Content peut permettre à nos deux sociétés d’ajouter de la valeur à nos clients communs et d’améliorer leur expérience de gestion documentaire, leur collaboration, leur parcours vers l’infonuagique et leur transformation numérique.

Afin d’accélérer la migration des clients vers le nuage, la société a également annoncé que ses solutions de modernisation des applications OpenText seront intégrées à la solution Dual Run de Google Cloud. Selon l’entreprise, cela permettra aux clients de moderniser leur ordinateur central et d’atténuer les risques associés.

Muhi Majzoub a affirmé dans une interview avec IT World Canada, la société mère de Direction informatique, qu’OpenText n’a pas encore effleuré la surface en matière d’innovation en matière d’IA.

« Je crois qu’il nous reste encore cinq à dix ans pendant lesquels l’IA continuera à prospérer et à se développer », a-t-il déclaré. « Et la seule raison pour laquelle je dis cela, c’est parce qu’il y a de très nombreux grands esprits dans notre industrie qui réfléchissent à des cas d’utilisation dans lesquels ils peuvent tirer parti de l’IA. »

Il a ajouté : « Je pourrais vous dire que chez OpenText, nous n’avons que six produits Aviator qui fonctionnent, mais je peux vous assurer que notre équipe de gestion de produits a 50 nouvelles idées que je n’ai tout simplement pas encore réussi à prioriser et à mettre dans l’usine logicielle pour commencer à les bâtir. L’opportunité est donc énorme. Je peux vous dire que nous sommes excités. »

La société a également acquis cette semaine un fournisseur irlandais de solutions de processus commerciaux et de gestion de projets, KineMatik. Muhi Majzoub a déclaré qu’OpenText en est à un stade précoce de sa feuille de route en ce qui concerne cette acquisition, mais que d’ici octobre, KineMatik occupera une place clé parmi les solutions d’OpenText, apportant de nouvelles opportunités et de la valeur aux clients.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.