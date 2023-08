VMware Inc. a lancé un certain nombre de nouvelles offres de produits cette semaine, parmi lesquelles la principale est ce qu’elle appelle la « prochaine évolution » de VMware Cloud ; VMware Edge Cloud Orchestrator, conçu pour aider les organisations à installer, configurer, exploiter et entretenir de manière rentable leurs déploiements à la périphérie ; et une expansion de la plate-forme d’applications Tanzu de l’entreprise.

Tous trois ont été annoncées mardi dernier dans le cadre de l’événement VMware Explore 2023 à Las Vegas et joueront un rôle clé dans les plans de développement actuels et futurs de l’entreprise.

VMware Cloud, a déclaré la société, « combine le logiciel VMWare Cloud Foundation et VMware Cloud Services. Cloud Foundation combine les meilleures innovations des offres logicielles sur site et dans le nuage public de VMware dans un écosystème unifié pour fournir un environnement cohérent dans n’importe quel environnement sur site, dans le nuage d’un fournisseur à grande échelle ou un nuage partenaire.

« Les services VMware Cloud simplifient le déploiement et les opérations des environnements VMware Cloud Foundation dans n’importe quel environnement infonuagique ou sur site.

Les organisations, indique-t-elle, peuvent déployer et gérer leurs environnements de trois manières :

Géré par le client – ​​Les éditions VMware Cloud peuvent être déployées par les clients dans leurs propres centres de données ou chez leur choix de partenaires de colocation avec contrôle de l’environnement d’infrastructure.

– ​​Les éditions VMware Cloud peuvent être déployées par les clients dans leurs propres centres de données ou chez leur choix de partenaires de colocation avec contrôle de l’environnement d’infrastructure. Géré par VMware – VMware Cloud on AWS est un service infonuagique géré par VMware avec du matériel et des logiciels intégrés. VMware Cloud on Equinix Metal sera un service infonuagique distribué qui permettra aux clients d’acheter des logiciels et du matériel en tant que service séparément pour une flexibilité maximale.

– VMware Cloud on AWS est un service infonuagique géré par VMware avec du matériel et des logiciels intégrés. VMware Cloud on Equinix Metal sera un service infonuagique distribué qui permettra aux clients d’acheter des logiciels et du matériel en tant que service séparément pour une flexibilité maximale. Géré par le fournisseur– Les nouveaux services gérés VMware Cross-Cloud basés sur les éditions VMware Cloud de partenaires tels qu’IBM Cloud permettent aux clients de réduire le coût total de possession (CTP) pour les environnements sur site, de simplifier les opérations, de réduire les risques grâce à l’observabilité, aux informations exploitables et l’optimisation des performances et l’accélération des migrations infonuagiques.

Le lancement comprend également VMware NSX+, une nouvelle offre de services gérés dans le nuage de NSX pour les environnements multi-nuages (anciennement Project NorthStar) qui, selon la société, « fait progresser les capacités de réseau et de sécurité de base pour VMware Cloud » et vSAN Max, « une nouvelle offre au sein de la famille vSAN qui fournira un stockage désagrégé à l’échelle du pétaoctet. »

VMware Edge Orchestrator (anciennement VMware SASE Orchestrator) contient désormais de nouvelles fonctionnalités pour orchestrer et gérer plusieurs services périphériques à grande échelle.

Selon un communiqué, « les entreprises cherchent à transformer à la fois la valeur qu’elles offrent à leurs clients et la manière dont elles fournissent cette valeur. Le défi pour atteindre l’objectif d’exploiter efficacement l’avantage réside dans la complexité des personnes, des processus et de la technologie.

« Cela inclut un manque de connectivité fiable avec un centre de données central ou un emplacement en nuage, un manque d’expertise informatique sur place sur des sites disparates et la nécessité d’étendre les déploiements sur des milliers de sites, souvent au-delà des domaines et des frontières géographiques. »

Les améliorations apportées à l’orchestrateur, a déclaré VMware, « aideront les clients à planifier, déployer, exécuter, visualiser et gérer leurs environnements de périphérie de manière fluide, leur permettant ainsi d’exécuter des applications natives de périphérie axées sur les résultats commerciaux. VMware Edge Cloud Orchestrator (VECO) offrira une gestion globale de la périphérie en fournissant une console unique pour gérer l’infrastructure informatique, la mise en réseau et la sécurité de périphérie.

VMware a déclaré qu’elle définit la périphérie définie par logiciel comme une « infrastructure numérique distribuée qui exécute des charges de travail sur un certain nombre d’emplacements, à proximité des points finaux qui produisent et consomment des données ». Cela s’étend là où se trouvent les utilisateurs et les appareils, qu’ils soient au bureau, sur la route ou dans l’usine.

Quant à Tanzu, la société a lancé une suite de nouvelles offres qui, selon elle, permettront aux organisations de développer, de fournir et d’optimiser des applications infonuagiques. La nouvelle plate-forme « rassemble les produits Tanzu et Ario existants avec de nouvelles intégrations » et des améliorations de portefeuille.

La plateforme étendue comprend :

Le nouveau VMware Tanzu Application Engine (bêta), qui permettra aux équipes d’application de répondre aux exigences métier telles qu’une haute disponibilité, une connectivité plus sécurisée et une évolutivité.

L’amélioration des opérations Kubernetes multi-nuage grâce à une nouvelle gestion du cycle de vie pour Azure Kubernetes Services (AKS) en plus d’AWS Elastic Kubernetes Service (EKS) Tanzu Kubernetes Grid, et une visibilité des coûts de grappe pour Kubernetes FinOps optimisé par VMware Tanzu CloudHealth.

Un portail de développeurs qui « étend les modèles d’applications sélectionnés et une automatisation plus sécurisée de la chaîne d’approvisionnement avec la possibilité de personnaliser davantage l’expérience avec la prise en charge bêta d’un écosystème de plugins open source et DIY en arrière-plan ».

« Les applications modernes et le multi-nuage sont au cœur de la transformation numérique », a déclaré l’entreprise. « Une étude VMware montre que plus de 70 % des DSI développent de toutes nouvelles applications natives du nuage, et que les applications modernes conçues pour le modèle n’importe quel nuage ont désormais dépassé les applications traditionnelles dans l’entreprise.

« Les chefs d’entreprise sont parfaitement conscients que l’agilité des logiciels et la rapidité de leur commercialisation sont essentielles à la capacité d’une entreprise à être compétitive et à accroître ses revenus. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.