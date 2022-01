SNC-Lavalin cible le créneau des services de carboneutralité pour les bâtiments existants

Dominique Lemoine - 20/01/2022

SNC-Lavalin mise sur l’utilisation de données pour réduire les émissions de dioxyde de carbone d’environnements déjà bâtis.

SNC-Lavalin, une entreprise basée à Montréal qui se spécialise en services de gestion de projets, affirme lancer un système nommé Decarbonomics, qui doit réduire la consommation énergétique de bâtiments existants et permettre à des entreprises et à des organisations d’atteindre plus rapidement leurs objectifs et leurs cibles de « carboneutralité ».

« Les secteurs privé et public cherchent des moyens de réduire leurs émissions de carbone rapidement dans un contexte où l’environnement bâti représente environ 40 % des émissions mondiales de carbone et où la majorité des bâtiments qui existeront en 2050 sont déjà construits », soutient SNC-Lavalin.

SNC-Lavalin fournirait déjà des services de décarbonisation pour les 450 immeubles de la Government Property Agency du Royaume-Uni.

Selon l’entreprise SNC-Lavalin, son système repose sur ses méthodes et pratiques pour proposer « des bâtiments et des installations interconnectés par des systèmes et des infrastructures intelligents et écologiques ».

Les capacités technologiques mobilisées pour proposer ce service intégré incluent la visualisation de données et l’analyse comparative de données par rapport à des bases de référence mondiales et à la bibliothèque de données sur les bâtiments de SNC-Lavalin. Le système doit permettre de « rendre le carbone visible ».

