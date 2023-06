CGI parmi les meilleures entreprises au monde selon EcoVadis pour ses pratiques d’affaires durables

CGI se voit décerner la médaille platine d’EcoVadis pour sa performance en matière de développement durable, se classant parmi les 1 % des entreprises évaluées par la plateforme. La médaille platine décernée à CGI, une deuxième en autant d’années, souligne la rigueur continue de l’entreprise à mettre en œuvre et à quantifier ses initiatives dans les catégories suivantes : Environnement, Social et Droits de l’Homme, Éthique et Achats responsables.

« Nous sommes fiers de recevoir la médaille platine d’EcoVadis, la plus haute distinction, pour une deuxième année consécutive, en reconnaissance de nos résultats appuyés par des données pour nos pratiques durables d’entreprise », a déclaré George Schindler, président et chef de la direction de CGI dans un communiqué. « Notre engagement envers le développement durable concerne nos clients, les institutions d’enseignement et les organisations caritatives où nos conseillers mettent à profit leur expertise afin de tirer avantage de la puissance des technologies au bénéfice de l’économie ainsi que du bien-être social et environnemental de nos communautés. »

EcoVadis, souvent vue comme une référence mondiale en notation de la durabilité, a évalué plus de 100 000 entreprises dans 175 pays. Ses indices de notation de la durabilité d’entreprise sont fondés sur les normes internationales liées au développement durable telles que les Dix principes du Pacte mondial des Nations Unies, les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT), les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) ainsi que la norme ISO 26000.

Le rapport ESG 2022 détaille non-seulement les priorités et les mesures de CGI mais aussi de nouveaux sujets comme la décarbonation de sa chaîne d’approvisionnement, le soutien apporté à la prospérité économique des communautés, à l’environnement et à la biodiversité, aux TI durables et aux droits de la personne, en conformité avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le rapport contient par ailleurs des données sur la diversité, l’équité et l’inclusion, la santé, le bien-être et la sécurité des professionnels de CGI. De plus, l’entreprise s’engage à atteindre l’objectif zéro émission nette d’ici 2030.