SAS Hackathon 2022 : Résoudre les problèmes du monde réel à l’aide de données

Samira Balsara - 29/06/2022

C’est cette semaine que SAS annonçait les gagnants de son Hackathon 2022. Parmi 70 équipes qualifiées du monde entier et 50 soumissions, SAS a retenu 13 équipes pour leur innovation utilisant l’intelligence artificielle infonuagique Viya de SAS, Microsoft Azure et d’autres technologies.

On a demandé aux équipes de s’attaquer à un problème du monde réel, et les projets des équipes gagnantes allaient de l’optimisation de la réponse aux catastrophes à la réduction du gaspillage alimentaire.

Une équipe canadienne figure parmi les lauréats. Team Disaster Response AI de Deloitte Canada a remporté le prix Visual Analytics pour sa visualisation de carte interactive riche en informations et prévisions sur les catastrophes pour conseiller le gouvernement canadien sur les meilleures façons d’allouer les fonds de secours. À l’échelle mondiale, les catastrophes naturelles causent plus de 15 000 décès et coûtent 173 milliards de dollars par an.

Les participants au SAS Hackathon ont collaboré en ligne pendant un mois, améliorant leurs compétences en science des données sous la direction d’un mentor de SAS. Chaque équipe avait accès à un portail d’apprentissage et la possibilité d’essayer des technologies SAS telles que l’apprentissage automatique (AA), le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur, la visualisation de données et l’Internet des objets (IdO) sur SAS Viya, optimisé par Microsoft Azure.

Plus de 100 juges ont reconnu les lauréats internationaux dans huit secteurs, six technologies et trois régions. La liste complète et détaillée des gagnants est disponible ici .

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

