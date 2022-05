Red Hat annonce les lauréats des prix de l’innovation 2022

Samira Balsara - 13/05/2022

Red Hat faisait cette semaine l’annonce du gagnant du prix de l’innovateur de l’année 2022 dans le cadre du sommet Red Hat.

Pour la 16e année, les Red Hat Innovation Awards récompensent les réalisations technologiques des clients de Red Hat du monde entier qui ont fait preuve de créativité dans la résolution de problèmes pour avoir un impact positif sur le monde des affaires et sur la société.

Innovateur de l’année

Cette année, c’est Telefónica Colombia qui a reçu le prix de l’innovateur de l’année. Telefónica Colombia a remplacé sa plate-forme existante par la technologie Red Hat afin d’améliorer son application mobile principale, Mi Movistar, pour ses 21 millions d’utilisateurs. La capacité à développer et à fournir de nouvelles fonctionnalités est devenue particulièrement vitale lorsque la COVID-19 a accru le besoin d’une gestion des services entièrement numérique. Telefónica Colombia a utilisé Red Hat OpenShift, Red Hat Fuse et Red Hat 3scale API Management dans sa nouvelle plate-forme.

Red Hat a également célébré quatre autres lauréats des Innovation Awards pour cette année :

Banque CIBC

La Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC) transforme la façon dont elle assure la gestion de l’infrastructure de la banque pour lui permettre de fonctionner plus efficacement, de s’adapter à l’évolution des besoins et de fournir une plateforme stratégique pour l’avenir.

La Banque CIBC a utilisé Red Hat OpenShift pour gérer, mettre à l’échelle et développer de nombreuses applications dans son infrastructure infonuaique hybride. Une plate-forme de conteneurs cohérente a permis de réduire de 95 % le temps d’approvisionnement et a permis à la CIBC d’offrir de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services en une fraction du temps.

Center of Computing and Information Systems (Mamram)

L’ unité Center of Computing and Information Systems des Forces de défense israéliennes (FDI), également connue sous le nom de Mamram, a travaillé avec Red Hat pour moderniser les services à la périphérie afin de soutenir les opérations militaires à travers le pays.

En utilisant une combinaison de technologies à code source ouver Red Hat telles que Red Hat OpenShift Container Platform, Red Hat Advanced Cluster Management et Red Hat Ansible Automation Platform, Mamram a pu accélérer les services d’infrastructure avec le cloud computing, moderniser les applications, tout en améliorant la sécurité et la conformité.

Ministère britannique du travail et des pensions

Le Department for Work and Pensions du Royaume-Uni a utilisé la technologie Red Hat, en particulier Red Hat Enterprise Linux et Red Hat Ansible Automation Platform, pour fournir un accès facile aux services critiques à plus de 20 millions de citoyens. En numérisant et en automatisant les processus, ils ont pu répondre efficacement au nombre sans précédent de réclamations créées par la pandémie de COVID-19.

Washington Health Benefit Exchange

Washington Health Benefit Exchange, en collaboration avec le partenaire de Red Hat, Deloitte, a utilisé des solutions de conteneur et d’intégration pour améliorer le marché de l’assurance en ligne de l’État, Washington Healthplanfinder .

Ce projet a aidé de nombreuses familles à obtenir la couverture santé dont elles avaient besoin pendant la pandémie. Le Washington Health Benefit Exchange a utilisé des technologies open source, notamment Red Hat OpenShift Container Platform et Red Hat 3scale API Management Platform, pour migrer les systèmes clés.

Cela a permis à l’agence d’État de rationaliser les opérations commerciales, de réduire les coûts et d’aider les citoyens de l’État de Washington à identifier, localiser et sélectionner les meilleurs prestataires de soins de santé et dentaires pour répondre à leurs besoins spécifiques.

Mentions spéciales

Red Hat a également souligné quatre autres organisations avec des mentions honorables :

Grupo Logístico Andreani

The Department of Transport Ireland’s Driver Vehicle and Computer Services Division

The Secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público Argentina

Tata Motors Limited

L’article original (en anglais) est disponible sur le site d’IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Lire aussi :

Red Hat et General Motors collaborent sur les véhicules définis par logiciel

Service infonuagique de suivi de la performance des réseaux 5G par Exfo via Red Hat

Le Québec fait bonne figure aux Channel Innovation Awards

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

Tags: CIBC