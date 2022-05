Lancement du Concours canadien d’innovation technologique de KPMG

Renaud Larue Langlois - 26/05/2022

Cette année encore, KPMG se lance à la recherche du meilleur entrepreneur canadien en technologie et invite les entreprises en démarrage à se disputer le titre d’innovateur technologique de l’année au pays et avoir l’occasion de compétitionner contre leurs pairs à l’échelle mondiale.

Le concours est ouvert aux entrepreneurs canadiens qui peuvent démontrer à un groupe de professionnels sectoriels qu’ils ont mis au point une technologie novatrice ou créé un modèle d’affaires et qu’ils sont en mesure de prendre de l’expansion à l’échelle mondiale.

« Nous sommes à la recherche de perturbateurs technologiques et d’influenceurs dont les idées contribuent à refaçonner le monde », indique Sunil Mistry, associé, KPMG Entreprise et Technologie, médias et télécommunications. « Si la technologie est au cœur de votre jeune pousse, nous vous encourageons à profiter de cette occasion extraordinaire pour propulser votre entreprise à un niveau supérieur. Il s’agit d’un moyen simple d’établir des liens importants et d’avoir la reconnaissance de certains des conseillers, des leaders et des influenceurs les plus dignes de confiance au Canada. »

Les candidats présélectionnés seront reconnus parmi les innovateurs technologiques les plus prometteurs au Canada et pourront participer à des événements de réseautage exclusifs avec des spécialistes, des influenceurs sectoriels et des investisseurs en placements privés.

Le concours comporte trois phases entre mai et août : demi-finale nationale, finale nationale et finale mondiale. Le gagnant du Concours canadien d’innovation technologique affrontera les gagnants d’autres pays participants en finale mondiale plus tard cette année devant un jury international et seront célébrés à l’échelle mondiale dans le rapport des gagnants de 2022 de KPMG Entreprise.

Le concours est ouvert aux résidents du Canada qui ont atteint l’âge de la majorité dans leur province ou territoire de résidence, qui ne sont pas des associés, des employés ou des sous-traitants de KPMG et qui ne sont aucunement affiliés à ce concours. La période d’inscription est commencée et se termine le 27 juin 2022.

