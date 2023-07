KPMG et Microsoft ont annoncé ce qu’ils ont décrit comme une « expansion significative de leur relation mondiale qui va remodeler les services professionnels dans un certain nombre de domaines critiques pour l’entreprise, notamment la modernisation de la main-d’œuvre, le développement sûr et sécurisé et l’utilisation d’initiatives d’intelligence artificielle (IA) pour les clients, les industries et la société en général ».

La collaboration entre les deux inclut un « engagement [de KPMG] de plusieurs milliards de dollars dans les services d’infonuagique et d’IA de Microsoft au cours des cinq prochaines années, ce qui contribuera à débloquer une opportunité de croissance supplémentaire potentielle pour KPMG de plus de 12 milliards de dollars », indique l’annonce.

Bill Thomas, président et chef de la direction (PDG) mondial de KPMG International, a déclaré que l’entreprise « embrasse l’avenir, et nous pensons que l’IA est essentielle pour débloquer une croissance durable d’une manière qui construira un avenir meilleur pour nos employés, nos clients et la société ».

De son côté, Elio Luongo, PDG et associé principal de KPMG au Canada, a déclaré que « la croissance de notre alliance avec Microsoft permet [à l’entreprise] d’aider les clients à accélérer leur parcours de transformation numérique ».

Il a ajouté que cela arrive à un « moment où il est crucial que les entreprises canadiennes reçoivent des conseils et un soutien professionnels fiables et éclairés pour mettre en œuvre de manière responsable des technologies infonuagiques et d’IA de pointe. C’est un gagnant-gagnant pour les deux organisations et nos clients ».

Selon un communiqué, les capacités de Microsoft Cloud et Azure OpenAI Service « permettront aux 265 000 employés de KPMG dans le monde de libérer leur créativité, de fournir des analyses plus rapides et de consacrer plus de temps aux conseils stratégiques ».

« Cela leur permettra d’aider leurs clients, dont plus de 2 500 clients conjoints de KPMG et Microsoft, à suivre le rythme de l’évolution rapide du paysage de l’IA et à résoudre leurs plus grands défis commerciaux tout en les positionnant pour réussir dans le futur monde du travail. »

« En tant que partenaire d’accès anticipé pour Microsoft 365 Copilot et Azure OpenAI Service, les professionnels de KPMG piloteront les technologies avec des groupes commerciaux sélectionnés à travers l’organisation mondiale, en combinant les capacités accrues de ces outils avec leur expérience, leurs connaissances et leur expertise sectorielle pour améliorer les engagements des clients et accélérer le développement de solutions numériques. »

KPMG a déclaré que la collaboration bénéficiera aux principaux domaines d’activité de la manière suivante :

Audit : En intégrant l’analyse de données, l’IA et les services cognitifs Azure dans le processus d’audit via la plateforme d’audit intelligente de KPMG, KPMG Clara, 85 000 professionnels de l’audit « qui travaillent collectivement sur des centaines de milliers d’audits par an seront en mesure de se concentrer plus étroitement sur les domaines de l’audit à haut risque, les risques et les défis spécifiques au secteur – au profit des parties prenantes et des marchés des capitaux ».

Fiscalité : L’intégration d’Azure OpenAI Service et de Microsoft Fabric dans KPMG Digital Gateway, une offre de plate-forme unique de KPMG, permettra aux clients d’accéder à la « suite de technologies fiscales et juridiques de KPMG, et leur permettra d’obtenir un accès plus intégré et transparent à leurs données et de prendre une approche de gestion plus holistique de leurs fonctions fiscales ».

Conseil : Le développement d’une plate-forme de développement d’applications et de connaissances basée sur l’IA sur Microsoft Azure « accélérera la création de solutions spécialisées pour les clients, contribuant à améliorer leur avantage concurrentiel et leur rentabilité tout en plaçant l’éthique et la sécurité au cœur même des offres ».

ESG : Les professionnels de KPMG travailleront avec Microsoft pour aider les entreprises à respecter leurs programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise (ESG). « Les équipes conjointes continueront d’aider les clients à unifier leurs sources de données, à tirer parti des informations requises pour prendre des décisions à valeur ajoutée en temps réel et à les aider à respecter leurs engagements en matière de développement durable », indique un communiqué.

Stephanie Terrill, associée et chef d’unité commerciale, conseil en gestion chez KPMG au Canada, a déclaré : « Nous savons, d’après nos entretiens avec nos clients et grâce à nos sondages annuels sur les perspectives des PDG, que les organisations canadiennes sont préoccupées par les impacts des technologies perturbatrices sur leurs activités et se tournent vers de nouveaux modèles commerciaux qui permettent l’agilité, la résilience et minimisent les risques. »

« Lorsqu’elles sont bien utilisées, ces technologies, et l’intelligence artificielle en particulier, distingueront les leaders numériques des retardataires et contribueront à la croissance de l’économie canadienne. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.