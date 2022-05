Retour du Sommet de Montréal sur l’innovation

Renaud Larue Langlois - 04/05/2022

Organisé par le Quartier de l’Innovation de Montréal (QiMtl), le Sommet de Montréal sur l’innovation (SMI) est de retour en présentiel après une pause de deux ans, pandémie oblige. La 9ième édition de l’événement se tiendra donc au Centre Phi le 26 mai prochain sous le thème « Entre terre et techno, ça clique ? ».

Le SMI vise à informer, sensibiliser et apporter des pistes de solutions à des thématiques importantes de l’actualité. Depuis 2012, le SMI réunit annuellement des centaines de personnes issues de l’industrie et des milieux gouvernementaux, universitaires et communautaires.

L’événement, qui est propulsé par les Fonds de recherche du Québec et soutenu par la Ville de Montréal et le ministère provincial de l’Économie et de l’Innovation, se penchera cette année sur les effets environnementaux de notre consommation technologique.

« Confinés à la maison au cours de la pandémie, nous avons fait fonctionner nos appareils technologiques à plein régime. Depuis, nos habitudes de consommation se sont modifiées, et certaines sont demeurées ; il est maintenant temps d’adresser les défis environnementaux associés à notre utilisation soutenue de ces technologies » indique Damien Silès, directeur général du QiMtl. « Nous convions donc toutes les entreprises de la province à prendre part à cette édition du SMI, car c’est tous ensemble que nous devons affronter cette problématique. »

L’événement offrira une variété de conférences animées par des chercheurs locaux et internationaux de renom, qui amèneront l’audience à prendre conscience du phénomène, à mieux en comprendre les effets et à débattre des pistes de solutions sur celui-ci. Parmi les conférenciers invités, on annonce le Dr. Bruno Colmant, membre de l’Académie royale Belge et Ph.D en économie, et Mehbs Remtulla, directeur principal de la technologie chez Oracle.

On peut s’inscrire à l’événement en cliquant ce lien.

