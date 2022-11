Le Hackathon Code pour t’engager propose des solutions technologiques aux organismes sans but lucratif de Montréal

Dans le cadre de la finale de son « Hackathon Code pour t’engager 2022 », qui se tenait au Palais des congrès de Montréal le novembre dernier, Morgan Stanley a présenté des prototypes de solutions technologiques innovantes aux organismes sans but lucratif Jour de la Terre et Digital Moment.

Ce sont quelque 200 étudiants de collèges et d’universités, encadrés par des spécialistes en technologie de Morgan Stanley Montréal qui ont ainsi développé 18 prototypes pendant les trois jours du hackathon. Ils se sont attaqués à des problèmes technologiques réels auxquels les organismes sans but lucratif sont confrontés.

Un projet gagnant a été sélectionné pour chaque association et Morgan Stanley livrera un produit fini développé à partir de ces solutions à chacun des organismes en 2023.

« Nous sommes fiers d’avoir organisé cet évènement en personne, avec tous ces brillants étudiants qui ont réalisé des projets incroyables en si peu de temps », a souligné Sophia Bennaceur, cheffe de l’exploitation et responsable régionale de Morgan Stanley Montréal et de Technologie Montréal. « L’avenir de la technologie est prometteur, et nous espérons que tous les participants envisageront des carrières dans ce domaine chez Morgan Stanley. »

Pour Jour de la Terre, c’est une application web intuitive qui aidera l’organisme sans but lucratif à lutter activement contre le gaspillage alimentaire en mettant en relation les agriculteurs, les bénévoles et les banques alimentaires qui a été conçue. Les membres de l’équipe gagnante (UGLEAN) sont Amanda De Rosa, Jeffrey Grospe, Md Saqliyan Islam, Karim Jabbour, Sina Kooshesh, Kaolin Stacey, Phuc Nguyen et Tommy Rivard.

Digital Moment, quant à elle, a retenu une plateforme où les jeunes peuvent partager et se connecter autour d’idées et de questions qu’ils considèrent comme importantes au sein de leurs communautés, tout en leur permettant de collaborer avec leurs pairs au niveau local, régional et mondial. Les membres de l’équipe gagnante (WAVE) sont Guilherme Correa, Mady Fouert, Marian Hristov, Diana Karpeev, Noah Labrecque, Mathieu Laramée Pelosse, Mauricio Murillo, Mykyta Onipchenko et Vinuyan Sivakolunthu.

Au cours des cinq dernières années, le programme Technologie au service de la communauté de Morgan Stanley a développé des solutions technologiques pour plus de 30 organismes à but non lucratif à travers le monde. Grâce au hackathon Code pour t’engager, Morgan Stanley met à profit son expertise technique pour aider à relever les défis du monde réel qui touchent ses partenaires caritatifs, explique l’entreprise dans un communiqué.