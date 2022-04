Konftel décroche une certification écologique pour une troisième année

Renaud Larue Langlois - 22/04/2022

Konftel, une entreprise se spécialisant dans les terminaux de collaboration améliore son empreinte écologique et met en place une série de mesures plus « vertes » afin de décrocher, pour une troisième année consécutive, le statut officiel « Climate Neutral ».

L’entreprise entend obtenir ce statut en compensant toutes ses émissions de gaz à effet de serre par des crédits soutenant divers projets à travers le monde. Les quelques 260 marques ayant atteint cette norme ont dû passer par un processus rigoureux comprenant trois étapes :

Mesure de l’empreinte d’émissions de gaz à effet de serre en 2021

Achat de crédits carbone vérifiés pour compenser cette empreinte

Déploiement de plans pour réduire les émissions en 2022 et au-delà

À ce jour, l’ensemble des marques ont mesuré et compensé 783 768 tonnes de carbone, affirme Konftel dans un communiqué.

Cette année, Konftel prévoit réduire son utilisation des sacs en plastique de 50 % dans certains de ces produits les plus populaires. L’entreprise cherche par ailleurs à augmenter l’utilisation des énergies renouvelables sur ses principaux sites de production et veut réduire de 49 % les déplacements domicile-travail de son personnel.

« Alors que notre époque favorise le travail agile et que nous faisons face à une énorme demande en matériel de conférence et de collaboration, pour Konftel, la protection de la planète est tout aussi importante que la mise en contact des personnes », a déclaré Stefan Eriksson, CMO de Konftel. « Nous pensons que chaque entreprise doit être climatiquement neutre et investir dans notre planète. Il s’agit d’évaluer, compenser et réduire les émissions pour aider le monde à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 »

Ses commentaires positifs ont été soutenus par Austin Whitman, PDG de Climate Neutral, une organisation à but non lucratif qui vise l’élimination des émissions de carbone. Il affirme que « les entreprises Climate Neutral Certified montrent au monde entier qu’une action immédiate sur le changement climatique est possible et essentielle ».

Lire aussi :

Réduire le changement climatique grâce à des technologies numériques comporte des risques

Climat : l’industrie de l’IA se propose comme solution

L’aluminium « sans carbone » bientôt dans ton téléphone

Tags: écologie