Partenariat en faveur du climat entre Solutions Will et Salesforce 

Solutions Will et Salesforce ont récemment conclu un accord pour que la plateforme de développement durable de Salesforce, Net Zero Cloud, alimente les Communautés Durables (CD) de Will.

Will a regroupé et quantifié les réductions de GES de centaines de bâtiments dans le cadre de sa première CD au Québec et les a converties en crédits carbone représentant plus de 6,4 millions de tonnes de CO2eq, indique la société. Elle vise à améliorer sa performance et sa productivité pour recruter des centaines de milliers de bâtiments dans ses Communautés Durables déployées sur plusieurs continents et traiter les milliards de transactions nécessaires pour comptabiliser et monétiser plus de 100 millions de tonnes de CO2eq dans les années à venir. Toujours selon Will, l’initiative devrait avoir un impact de plusieurs milliards de dollars sur l’économie canadienne.

Communautés Durables (CD) est un projet qui vise à démocratiser l’accès au marché volontaire du carbone. CD regroupe les réductions de GES en un guichet unique pour ses membres, principalement des PME, des municipalités et des OBNL. Le modèle d’affaires de l’agglomération communautaire se veut un catalyseur de l’action climatique locale pour accélérer la décarbonisation multisectorielle.

« Pour atteindre nos nouveaux objectifs, Will accélère son programme de transformation numérique. Notre plateforme de traçabilité améliorée doit pouvoir traiter des milliards de transactions. L’automatisation des processus et les capacités d’intelligence telles que le moteur d’IA Einstein de Salesforce sont indispensables », a déclaré François Beaubien, directeur technique de Solutions Will.

Net Zero Cloud est une solution très performante, capable d’accélérer la comptabilisation de l’empreinte carbone et des crédits carbone.

Solutions Will met donc en œuvre Net Zero Cloud pour alimenter ses solutions carbones, en tirant parti de l’architecture infonuagique, du traitement, de l’API et des capacités d’intelligence artificielle de la plateforme. Le partenariat comprend plusieurs applications et composants, notamment Sales Cloud, Pardot Marketing Cloud et CRM Analytics. Solutions Will cherchera également à bénéficier de l’expertise et du vaste réseau de Salesforce pour atteindre ses objectifs.