Des politiciens fédéraux font la promotion de leur budget propre à Alliston et Edmonton 

Le premier ministre Justin Trudeau était chez Honda Canada à Alliston, en Ontario la semaine dernière pour promouvoir les crédits d’impôt à l’investissement nouveaux et élargis prévus dans le budget du gouvernement fédéral.

Selon un communiqué publié par Ottawa au sujet de la visite de M. Trudeau, les crédits d’impôt suivants décrits dans le budget de 2023 soutiendront les investissements créateurs d’emplois dans une économie propre à travers le pays :

Un crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les investissements dans l’électricité propre pour les investissements admissibles dans les technologies nécessaires à la production et au stockage d’énergie propre et à sa transmission entre les provinces et les territoires, qui est offert aux entités imposables et à certaines entités exonérées d’impôt.

Un crédit d’impôt remboursable pour la fabrication de technologies propres pour couvrir 30 % des investissements dans de nouvelles machines et équipements utilisés pour fabriquer ou traiter des technologies propres et extraire, traiter ou recycler des minéraux critiques clés.

Maintien du crédit d’impôt pour l’investissement dans l’hydrogène propre annoncé pour la première fois dans l’Énoncé économique de l’automne 2022, qui soutiendra entre 15 et 40 % des coûts de projet admissibles pour produire de l’hydrogène propre au pays.

Élargissement du crédit d’impôt à l’investissement pour la capture, l’utilisation et le stockage du carbone à d’autres types d’équipements utilisés pour capturer les émissions de dioxyde de carbone pour le stockage ou d’autres utilisations dans les procédés industriels, et fournir un accès au crédit d’impôt aux projets de stockage géologique en Colombie-Britannique.

Élargir l’admissibilité au crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres remboursable de 30 % pour inclure les systèmes d’énergie géothermique, ce qui soutiendra davantage la croissance du secteur des technologies propres au Canada.

« Ces crédits d’impôt à l’investissement propre s’appuient sur le travail que nous avons déjà accompli d’un océan à l’autre pour développer notre économie propre et créer et sécuriser des dizaines de milliers de bons emplois pour la classe moyenne », indique le communiqué.

« Depuis le début de 2022, le Canada a attiré des investissements historiques dans notre chaîne d’approvisionnement en véhicules électriques – de l’exploitation minière à la fabrication – et a ainsi maintenu ou créé plus de 18 000 emplois. Ceux-ci comprenaient l’annonce par Ottawa en mars 2022 d’un nouvel investissement fédéral pouvant atteindre 131,6 millions de dollars, égalé par le gouvernement de l’Ontario, pour aider Honda Canada à réorganiser ses opérations de fabrication dans cette ville située à 100 kilomètres au nord de Toronto. »

La semaine dernière, des fonds ont également été accordés pour le captage du carbone. À Edmonton mercredi, François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, de la Science et de l’Industrie et Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, ont annoncé la signature d’un partenariat avec Heidelberg Materials.

Le partenariat, selon un communiqué, « aidera à soutenir le projet de 1,36 milliard de dollars de l’entreprise visant à construire un système de capture, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) à grande échelle et un système de production combinée de chaleur et d’électricité (CCÉ) dans sa cimenterie d’Edmonton.

« Ce système CUSC, une première du genre en Amérique du Nord, permettrait à l’entreprise de produire du ciment neutre en carbone grâce à la capture et à la compression du dioxyde de carbone (CO2) pour le transport ultérieur et le stockage permanent, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre jusqu’à un million de tonnes par an. Cela équivaut à retirer plus de 300 000 véhicules de tourisme de la route chaque année.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.