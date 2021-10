Paiement mobile en magasin en hausse

Dominique Lemoine - 21/10/2021

Un adulte sur quatre au Québec utilise le paiement mobile pour effectuer des achats au magasin, selon une enquête NETendances au sujet des services bancaires en ligne produite par l’ATN.

L’Académie de la transformation numérique (ATN) de l’Université Laval poursuit la production des enquêtes NETendances au sujet des tendances en utilisation du web et du numérique au Québec depuis septembre 2020 et la fin des activités du CEFRIO (Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations).

Selon sa plus récente enquête, la quantité de consommateurs qui payent ainsi leurs achats a augmenté de huit points de pourcentage en 2021 par rapport à 2020.

Par ailleurs, 14 % des adultes du Québec ont déclaré avoir déjà effectué un ou des achats en monnaie virtuelle, comme le bitcoin, et 75 % en ont déjà entendu parler.

Selon un rapport de Capgemini, des pratiques de paiement de type acheter maintenant et payer plus tard, ainsi que les monnaies virtuelles, vont contribuer à faire croître le paiement numérique immédiat et les transactions dématérialisées.

Équilibre entre service humain et numérique

De plus, 87 % des adultes du Québec utilisent internet pour effectuer des opérations bancaires courantes telles que des paiements de factures, des virements entre personnes, des consultations de solde ou des transactions.

Le téléphone multifonction est désormais l’appareil privilégié par 50 % d’entre eux pour effectuer leurs opérations bancaires courantes sur internet, comparativement à 42 % pour l’ordinateur portable ou de table.

Se rendre en succursale demeure l’option privilégiée par près de la moitié des Québécois pour effectuer des opérations bancaires complexes, comme obtenir un financement hypothécaire, réaliser un plan financier, effectuer des placements ou acheter et réclamer de l’assurance vie, santé, automobile et habitation.

« Il est nécessaire de trouver un bon équilibre entre la prestation de service humain et celle du numérique », soutient l’ATN.

